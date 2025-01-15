هيثم شعبان يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الكرخ العراقي

اعتذر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، عن استكمال مهمته مع الفريق العراقي في الموسم الجاري، وتقدم باعتذار رسمي إلى مجلس ادارة النادي برئاسة كريم حمادي.



وبناءً عليه تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، مع استمرار الجهاز المعاون بالكامل، ومن بينهم الكابتن عمرو حسن نجم بتروجت الأسبق مساعد شعبان في جهازه الفني.



وتردد خلال الساعات الماضية طرح اسم الكابتن هيثم شعبان لتدريب نادي الاتحاد السكندري قبل أن يستقر زعيم الثغر على اسناد المهمة إلى الكابتن طلعت يوسف.



ويمتلك هيثم شعبان سيرة ذاتية تدريبية مميزة، وكان صاحب إنجاز صعود سيراميكا كليوباترا إلى دوري الأضواء والشهرة، وكان صاحب نواة تكوين الفريق في الدوري الممتاز، وسبق له تدريب الداخلية وبتروجت ومؤخرًا الكرخ العراقي.