فستان قصير.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرت الفناة رانيا منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” بإطلالة لافته ومميزة.

وأطلت رانيا منصور، مرتديه فستان قصير باللون الأسود ليكشف عن جمالها، ونسقت معه بالطو قصير باللون الأحمر ليكشف عن أناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا منصور، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

ونعرض لكم صور الفنانة رانيا منصور