ماك شرقاوي: ترامب لن يتمكن من تنفيذ مخططاته.. وبنما قد تسبب نزاعا عسكريا

قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، لن يتمكن من تنفيذ مخططاته التي وعد بها، موضحا أن ترامب يريد فرض سيطرته، أمام العالم كله.

وتابع المحلل السياسي الأمريكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن دونالد ترامب كان قد منع دخول المسلمين ومن ثم لغى قراره، مشيرا إلى أن روسيا لن تخضع لكل رغبات ترامب.

وأوضح المحلل السياسي الأمريكي، أن الصين هي أكبر مستفيد من قناة بنما، حيث قامت الدولة الصينية بدعم قناة بنما بالكثير، معلقا: ترامب سيدخل نفسه في مأزق كبير وقد يصل إلى نزاع عسكري بشأن قناة بنما.

فيما أشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، يحاول إرضاء حزب اليمين المتطرف، لأنه طوق النجاة بالنسبة له.