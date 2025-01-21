قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. الأرصاد تحذر
هتخلي صحتك زي الحصان.. أفضل 10 أطعمة تتناولها على الريق
تشكيل برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
لو ضربوا البحر الأحمر يبقى هدفهم مصر.. انفعال أحمد موسى على الهواء
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة ليل بدوري أبطال أوروبا
عاجل| أحمد موسى يعلن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني
أحمد موسى ينعى العقيد فتحي سويلم: ضحى بحياته للحفاظ على أرواح المواطنين
نادية الجندي بسبب إطلالتها.. نجمات تعرضن للتنمر والانتقادات على السوشيال ميديا
قافلة مساعدات لغزة| سمية أبو العينين: أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالي فلسطين
أحمد موسى: قافلة مساعدات من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لـ غزة
أحمد موسى يكشف كواليس اتصال بوتين بالرئيس السيسي
متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أوعى تسخنها .. أطعمة ممنوعة من دخول الميكرويف

الميكرويف
الميكرويف
اسماء محمد
×

الميكرويف هو أكثر الأجهزة المنزلية انتشارا فى المطابخ الحديثة ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة ممنوع وضعها فى الميكرويف؟!

ووفقا لما جاء فى موقع tastingtable نعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة الممنوع تسخينها فى الميكرويف.

 البطاطس والأطعمة المقلية 

 أي شيء مقلي ومقرمش يصبح مرنًا عند إعادة تسخينه في الميكرويف بعد أن كان مقرمشًا ولذيذًا  وتصبح هذه الأطعمة رطبة مشبعة بالدهون  وقد تكون أفضل أداة لتسخين البطاطس والدجاج وكافة الأطعمة المقلية هي المقلاة الهوائية.

الاطعمة المقلية

 اللحوم

يجدب عدم طهي الدجاج واللحوم النيئة في الميكرويف وكذلك لاينبغي إعادة تسخينها والأفضل القيام بذلك في مقلاة أو في الفرن بدلاً من تسخينها.

إذا كان اللحم الذي تعيد تسخينه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة يجعله يكتسب نكهة التسخين ويحدث هذا عندما تتفاعل هذه الأحماض الدهنية مع الأكسجين، مما يؤدي إلى توليد نكهات غير مرغوب فيها وفي بعض الأحيان، قد يبدو طعم الدجاج المسخن في الميكرويف وكأنه فاسد.

 البيض

البيض المسلوق هو وجبة خفيفة أو غداء رائعة يمكن حملها معك إلى العمل، ولكننا نوصي بتناوله باردًا أو إعادة تسخينه في وعاء من الماء الدافئ بدلاً من محاولة تسخينه في الميكرويف وذلك لأن تسخين البيض المسلوق في قشرته ينتج عنه انفجار .


وقد تجد أشخاصًا يوصون بالميكرويف كطريقة جيدة لإعادة تسخين البيض المخفوق أو المقلي، فإننا لا نوصي به لنفس السبب الذي يجعلنا نبتعد عن تسخين شرائح اللحم في الميكرويف بسبب تغير المذاق للأسوأ.

البيض

 الأسماك والمأكولات البحرية

كما هو الحال مع شرائح اللحم والبيض المخفوق، فإن الأسماك والمأكولات البحرية هي بروتينات حساسة معرضة للإفراط في الطهي ويتغير القوام والمذاق بطريقة غير مرغوب فيها بالإضافة إلى ذلك فإن تسخين الأسماك أو المأكولات البحرية يخلق رائحة بحرية معينة تميل إلى الانتشار في جميع أنحاء الغرفة وتبقى لفترة أطول .

 صلصة الطماطم

تناول الأطعمة التي يكون مذاقها أسوأ عند تسخينها في الميكرويف والأطعمة التي تسبب رائحة كريهة في المطبخ، لكن صلصة الطماطم لا تندرج ضمن أي من هاتين الفئتين بل إنها في الواقع ستدمر الميكرويف.

تميل صلصة الطماطم السميكة إلى التحول إلى مادة كريهة عند تسخينها في الميكرويف فهي تتناثر وتتناثر وتنفجر، وتغطي الجزء الداخلي من جهازك بمادة لزجة تشبه الطماطم.


يرجع ذلك إلى تكوين صلصة الطماطم وكيفية تفاعلها مع الطريقة التي تسخن بها أفران الميكرويف الطعام


الفلفل الحار

 إعادة تسخين الفلفل الحار للغاية في الميكرويف، وخلق غازات مزعجة تجعل من يستنشقها يسعل ويعانى من صعوبة فى التنفس ويمكن أن تصل هذه الرائحة للجيران وتتسبب في إيذائهم.


إن المادة الكيميائية التي تجعل الفلفل الحار حاراً، وهي الكابسيسين، هي نفس المركب الذي يجعل رذاذ الفلفل مادة خطيرة فعندما يتم تسخين الفلفل الحار في الميكرويف، يمكن للكابسيسين أن ينتشر في الهواء ويسبب لك الألم وعدم الراحة.


 البيتزا

قد تكون هذه وجهة نظر ساخنة، ولكن يمكنك القول إن أفضل طريقة لتناول البيتزا المتبقية هي تناولها باردة. هناك شيء رائع في مضغ الجبن البارد، وملمس قشرة البيتزا الباردة مقنع للغاية. إنها ليست مثل البيتزا الطازجة الساخنة، ولكن عند تقييمها على أساس مزاياها، فهي رائعة جدًا. ومع ذلك، نعلم أن البيتزا الباردة شيء إما أن تحبه أو تكرهه، ويبحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة لتسخين البيتزا المتبقية لديهم. أيا كان ما تفعله، لا تضع شرائح البيتزا في الميكرويف.


إن تسخين البيتزا في الميكرويف قد يؤدي إلى مشكلتين الأولى: يمكنك تسخين البيتزا بالقدر الكافي فقط حتى تصبح دافئة، مما يؤدي إلى ذوبان الجبن فوق قشرة طرية ورطبة بشكل مزعج، والثانية هو ترك البيتزا في الميكرويف لفترة أطول قليلاً، وفي هذه الحالة ستفاجأ بقشرة جلدية غير صالحة للأكل تقريبًا وجبن ساخن بما يكفي لإزالة سقف فمك بالكامل. 

الخبر السار هو أن هناك طريقة مريحة وسريعة لإعادة تسخين البيتزا بحيث تمنحك قشرة مقرمشة وجبنًا بدرجة الحرارة المناسبة فقط قم بذلك في مقلاة مغطاة على الموقد على حرارة معتدلة وفي غضون بضع دقائق، ستحصل على بيتزا ساخنة يمكن اعتبارها طازجة.

البيتزا


رقائق الذرة بالجبنة

لا توجد مشكلة إعداد الناتشوز “ رقائق الذرة بالجبنة” في الميكرويف ولكن الخطر يكمن فى إعادة تسخينها خاصة الأنواع المباعة فى المطاعم وليس تحضير الطازجة


تكن رقائق الناتشوز التي تقدمها المطاعم  فى الغالب غنية بالمكونات الرطبة مثل الكريمة الحامضة والصلصة والجواكامولي والفلفل الحار المخلل والفاصوليا واللحوم المطهية و كل هذه الرطوبة تتسرب إلى الرقائق أثناء بقائها في الثلاجة، مما يجعلها إسفنجية وغير جيدة. 

السندويشات والاضافات النيئة

هناك شيء خاص حقًا في الأطعمة التي تمزج بين المكونات الساخنة والزينة الباردة الطازجة ولن يكون ساندويتش الروبيان المقلي هو نفسه بدون الخس المقرمش والطماطم المقطعة حيث يتغير مذاق الخضروات الطازجة وتصبح غير شهية بل وسيئة فى بعض الأحيان. 

تسخين الساندوتشات

الخبز

هناك سبب آخر لتجنب السندويشات المسخنة في الميكرويف وهو ما يفعله الميكرويف بالخبز فبالرغم من أن تسخين الخبز بالطريقة الصحيحة يمكن أن جعله كأنه طازج عند استخدام درجات الحرارة المتوسطة ولكن عند استخدام درجات الحرارة الكبيرة “ما يزيد عن 212 درجة فهرنهايت” يمكن لبعض السكر الذي كان محبوسًا داخل جزيئات النشا أن يتحلل ويذوب وبالتالى عندما يبرد الخبز مرة أخرى سيتبلور السكر المذاب، مما يجعل الخبز أكثر صلابة مما كان عليه عندما دخل الميكرويف لأول مرة ويمكنك إعادة تسخين الخبز بسرعة وسهولة في الفرن العادى. 

الخبز

أطعمة تم إعادة تسخينها بالفعل

 كل إعادة تسخين جديدة ستكون جودة ونكهة الطعام أكثر سوءًا خلال كل مرة تدخل فيها الطعام فى الميكرويف وتعيده للثلاجة أما المخاطر الصحية فهى محدودة طالما يسخن ويحفظ فى درجة حرارة مناسبة.

البيض الميكرويف أطعمة ممنوعة فى الميكرويف أطعمة لاتدخل الميكرويف ممنوع تسخينها فى الميكرويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 بالدرجات .. الآن

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

ظهرت الآن| نتيجة رابعة ابتدائي 2025

إجازة 25 يناير

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

أرشيفية

الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد عقيد شرطة فى مشاجرة داخل بنك بالفيوم

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب الآن في مصر

الطقس في مصر

بينها القاهرة الكبرى.. موجة أمطار تضرب 7 محافظات ليلاً

بعد تفعيلها.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لمكالمات الواي فاي Wi–Fi Calling؟

بعد تفعيلها.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لمكالمات الواي فاي Wi–Fi Calling؟

الكهرباء

وظائف الكهرباء 2025 .. الشروط وموعد التقديم

ترشيحاتنا

الإسراء والمعراج

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

الزوجين

عضو "العالمي للفتوى": الترفق وحسن المعاملة أهم ما نحتاجه الآن

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر يفند شبهات المشككين حول الإسراء والمعراج

بالصور

أوعى تسخنها .. أطعمة ممنوعة من دخول الميكرويف

الميكرويف
الميكرويف
الميكرويف

طعم مختلف .. أسرار طريقة عمل الحمام الكداب بمذاق شهي

الحمام الكداب
الحمام الكداب
الحمام الكداب

هتخلي صحتك زي الحصان.. أفضل 10 أطعمة تتناولها على الريق

افطار صحى
افطار صحى
افطار صحى

غريبة وغير متوقعة.. شاهد | إطلالة أروى جودة في عقد قرانها

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

5 صفقات جديدة.. ماذا يحدث داخل القلعة الحمراء؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرح أكثر من ٥ آلاف وحدة جديدة | اعرف الأماكن وشروط التقديم

وفاء الكيلاني وتيم حسن

وفاء الكيلاني تكشف سر غياب تيم حسن عن جوي أورد وتنفي إشاعات الانفصال

بسنت شوقي

بسنت شوقي: الست بتتحمل الضغوط أكتر من الراجل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

المزيد