أوعى تسخنها .. أطعمة ممنوعة من دخول الميكرويف

الميكرويف هو أكثر الأجهزة المنزلية انتشارا فى المطابخ الحديثة ولكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة ممنوع وضعها فى الميكرويف؟!

ووفقا لما جاء فى موقع tastingtable نعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة الممنوع تسخينها فى الميكرويف.

البطاطس والأطعمة المقلية

أي شيء مقلي ومقرمش يصبح مرنًا عند إعادة تسخينه في الميكرويف بعد أن كان مقرمشًا ولذيذًا وتصبح هذه الأطعمة رطبة مشبعة بالدهون وقد تكون أفضل أداة لتسخين البطاطس والدجاج وكافة الأطعمة المقلية هي المقلاة الهوائية.

الاطعمة المقلية

اللحوم

يجدب عدم طهي الدجاج واللحوم النيئة في الميكرويف وكذلك لاينبغي إعادة تسخينها والأفضل القيام بذلك في مقلاة أو في الفرن بدلاً من تسخينها.

إذا كان اللحم الذي تعيد تسخينه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة يجعله يكتسب نكهة التسخين ويحدث هذا عندما تتفاعل هذه الأحماض الدهنية مع الأكسجين، مما يؤدي إلى توليد نكهات غير مرغوب فيها وفي بعض الأحيان، قد يبدو طعم الدجاج المسخن في الميكرويف وكأنه فاسد.

البيض

البيض المسلوق هو وجبة خفيفة أو غداء رائعة يمكن حملها معك إلى العمل، ولكننا نوصي بتناوله باردًا أو إعادة تسخينه في وعاء من الماء الدافئ بدلاً من محاولة تسخينه في الميكرويف وذلك لأن تسخين البيض المسلوق في قشرته ينتج عنه انفجار .



وقد تجد أشخاصًا يوصون بالميكرويف كطريقة جيدة لإعادة تسخين البيض المخفوق أو المقلي، فإننا لا نوصي به لنفس السبب الذي يجعلنا نبتعد عن تسخين شرائح اللحم في الميكرويف بسبب تغير المذاق للأسوأ.

البيض

الأسماك والمأكولات البحرية

كما هو الحال مع شرائح اللحم والبيض المخفوق، فإن الأسماك والمأكولات البحرية هي بروتينات حساسة معرضة للإفراط في الطهي ويتغير القوام والمذاق بطريقة غير مرغوب فيها بالإضافة إلى ذلك فإن تسخين الأسماك أو المأكولات البحرية يخلق رائحة بحرية معينة تميل إلى الانتشار في جميع أنحاء الغرفة وتبقى لفترة أطول .

صلصة الطماطم

تناول الأطعمة التي يكون مذاقها أسوأ عند تسخينها في الميكرويف والأطعمة التي تسبب رائحة كريهة في المطبخ، لكن صلصة الطماطم لا تندرج ضمن أي من هاتين الفئتين بل إنها في الواقع ستدمر الميكرويف.

تميل صلصة الطماطم السميكة إلى التحول إلى مادة كريهة عند تسخينها في الميكرويف فهي تتناثر وتتناثر وتنفجر، وتغطي الجزء الداخلي من جهازك بمادة لزجة تشبه الطماطم.



يرجع ذلك إلى تكوين صلصة الطماطم وكيفية تفاعلها مع الطريقة التي تسخن بها أفران الميكرويف الطعام



الفلفل الحار

إعادة تسخين الفلفل الحار للغاية في الميكرويف، وخلق غازات مزعجة تجعل من يستنشقها يسعل ويعانى من صعوبة فى التنفس ويمكن أن تصل هذه الرائحة للجيران وتتسبب في إيذائهم.



إن المادة الكيميائية التي تجعل الفلفل الحار حاراً، وهي الكابسيسين، هي نفس المركب الذي يجعل رذاذ الفلفل مادة خطيرة فعندما يتم تسخين الفلفل الحار في الميكرويف، يمكن للكابسيسين أن ينتشر في الهواء ويسبب لك الألم وعدم الراحة.



البيتزا

قد تكون هذه وجهة نظر ساخنة، ولكن يمكنك القول إن أفضل طريقة لتناول البيتزا المتبقية هي تناولها باردة. هناك شيء رائع في مضغ الجبن البارد، وملمس قشرة البيتزا الباردة مقنع للغاية. إنها ليست مثل البيتزا الطازجة الساخنة، ولكن عند تقييمها على أساس مزاياها، فهي رائعة جدًا. ومع ذلك، نعلم أن البيتزا الباردة شيء إما أن تحبه أو تكرهه، ويبحث العديد من الأشخاص عن أفضل طريقة لتسخين البيتزا المتبقية لديهم. أيا كان ما تفعله، لا تضع شرائح البيتزا في الميكرويف.



إن تسخين البيتزا في الميكرويف قد يؤدي إلى مشكلتين الأولى: يمكنك تسخين البيتزا بالقدر الكافي فقط حتى تصبح دافئة، مما يؤدي إلى ذوبان الجبن فوق قشرة طرية ورطبة بشكل مزعج، والثانية هو ترك البيتزا في الميكرويف لفترة أطول قليلاً، وفي هذه الحالة ستفاجأ بقشرة جلدية غير صالحة للأكل تقريبًا وجبن ساخن بما يكفي لإزالة سقف فمك بالكامل.

الخبر السار هو أن هناك طريقة مريحة وسريعة لإعادة تسخين البيتزا بحيث تمنحك قشرة مقرمشة وجبنًا بدرجة الحرارة المناسبة فقط قم بذلك في مقلاة مغطاة على الموقد على حرارة معتدلة وفي غضون بضع دقائق، ستحصل على بيتزا ساخنة يمكن اعتبارها طازجة.

البيتزا



رقائق الذرة بالجبنة

لا توجد مشكلة إعداد الناتشوز “ رقائق الذرة بالجبنة” في الميكرويف ولكن الخطر يكمن فى إعادة تسخينها خاصة الأنواع المباعة فى المطاعم وليس تحضير الطازجة



تكن رقائق الناتشوز التي تقدمها المطاعم فى الغالب غنية بالمكونات الرطبة مثل الكريمة الحامضة والصلصة والجواكامولي والفلفل الحار المخلل والفاصوليا واللحوم المطهية و كل هذه الرطوبة تتسرب إلى الرقائق أثناء بقائها في الثلاجة، مما يجعلها إسفنجية وغير جيدة.

السندويشات والاضافات النيئة

هناك شيء خاص حقًا في الأطعمة التي تمزج بين المكونات الساخنة والزينة الباردة الطازجة ولن يكون ساندويتش الروبيان المقلي هو نفسه بدون الخس المقرمش والطماطم المقطعة حيث يتغير مذاق الخضروات الطازجة وتصبح غير شهية بل وسيئة فى بعض الأحيان.

تسخين الساندوتشات

الخبز

هناك سبب آخر لتجنب السندويشات المسخنة في الميكرويف وهو ما يفعله الميكرويف بالخبز فبالرغم من أن تسخين الخبز بالطريقة الصحيحة يمكن أن جعله كأنه طازج عند استخدام درجات الحرارة المتوسطة ولكن عند استخدام درجات الحرارة الكبيرة “ما يزيد عن 212 درجة فهرنهايت” يمكن لبعض السكر الذي كان محبوسًا داخل جزيئات النشا أن يتحلل ويذوب وبالتالى عندما يبرد الخبز مرة أخرى سيتبلور السكر المذاب، مما يجعل الخبز أكثر صلابة مما كان عليه عندما دخل الميكرويف لأول مرة ويمكنك إعادة تسخين الخبز بسرعة وسهولة في الفرن العادى.

الخبز

أطعمة تم إعادة تسخينها بالفعل

كل إعادة تسخين جديدة ستكون جودة ونكهة الطعام أكثر سوءًا خلال كل مرة تدخل فيها الطعام فى الميكرويف وتعيده للثلاجة أما المخاطر الصحية فهى محدودة طالما يسخن ويحفظ فى درجة حرارة مناسبة.