رئيس مدينة بورفؤاد يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس في إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 12 بوصة، وتلقى مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، أنه يجري من خلال التعاون بين إدارة الطرق بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ، موجهاً بالدفع بكافة معدات شفط المياه والأطقم الفنية لشارع القدس لشفط المياه المتراكمة، موجهاً أيضاً بإعادة الشيء إلى أصله على الفور ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قسم المرور لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد : التنسيق مع أشغال مياه هيئة قناة السويس والدفع بسيارات كسح المياه

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارئ ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة جميع أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.