مصرع موظف تحت عجلات قطار "القاهرة/ أسوان" في سوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حادثة مأساوية، حيث لقي موظف مصرعه بعدما دهسه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد سوهاج.

وبحسب البلاغ، أثناء مرور قطار [القاهرة – أسوان] بدائرة مركز البلينا، لاحظ قائد القطار عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة، وأطلق آلة التنبيه لتنبيهه، إلا أنه لم يستجب، مما أسفر عن دهسه ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود للمدعو حربي أ. د. ع، 51 عامًا، موظف، ومقيم بدائرة المركز. تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي.

وأفاد نجله المدعو مينا، 20 عامًا، طالب، بمضمون الواقعة، وأكد عدم اتهامه لأي شخص بالتسبب في وفاة والده، كما تم نفي وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.