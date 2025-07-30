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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 22 يناير

أرشيفية
أرشيفية

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الاربعاء 22 يناير 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:


وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاربعاء الموافق 22-1-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 50.26 جنيه، والبيع 50.36 جنيه.
اليورو شراء 52.2352 جنيه، والبيع 52.6615  جنيه.


الجنيه الإسترليني شراء 61.8801 جنيه، والبيع 62.3255 جنيه.

الدولار‏ ‏الكندي‏ شراء 35.0146 جنيه، والبيع 35.202 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 7.0014 جنيه، والبيع 7.0579 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي


الكرون النرويجي شراء 4.4335 جنيه، والبيع 4.4801 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 4.5636 جنيه، والبيع 4.592 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 55.3951 جنيه، والبيع 55.7511 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 32.1952 جنيه، والبيع 32.415 جنيه.

الدولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 31.4326 جنيه، والبيع 31.6915 جنيه.
 

أسعار صرف العملات الأجنبية العملات الأجنبية البنك الأهلي المصري

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