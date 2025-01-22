الرئيس السيسي: الدولة قضت على الإرهاب في 2022

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر خرجت من أعوام 2011 و2012 و2013 بمحنة كبيرة، باقتتال وفوضى وتدمير وتخريب لهدم الدولة، موضحًا أنه تم إنفاق الكثير من الأموال لتأمين المواطنين والدولة من الشر والقضاء على الإرهاب.

وأشار الرئيس السيسي، في تصريحات على مأدبة غذاء، على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك دولًا استمرت في القتال لفترات طويلة ولا تزال في هذا الأمر، متابعًا: «الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب بحلول عام 2022 والمواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق».

وأضاف أن فكرة الدولة بها العديد من الموضوعات والتفاصيل الكبيرة وكل وزارة تقوم بدورها.