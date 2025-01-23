رئيس مدينة بورفؤاد : الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط مياه الشرب

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، موقع كسر خط مياه الشرب 300 مللي بنطاق شارع القدس الشريف،هذا وقد تلقت عمليات الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بلاغاً مساء أمس بوجود كسر مفاجىء بالخط الرئيسي لمياه الشرب بنطاق شارع القدس الشريف.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، إنه جرى من خلال التعاون بين إدارة الطرق بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ، من خلال الدفع بكافة معدات شفط المياه والأطقم الفنية لشارع القدس لشفط المياه المتراكمة ، مشيراً أيضاً إلى بدء أعمال إعادة الشيء إلى أصله على الفور وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات والأفراد.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين.