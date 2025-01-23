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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بور فؤاد: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

رئيس مدينة بورفؤاد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طارىء فى حالة الطقس
رئيس مدينة بورفؤاد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طارىء فى حالة الطقس
محمد الغزاوى
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أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار الاستعدادات المكثفة و جاهزية جميع الأجهزة المعنية بالمدينة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، مشيراً إلى أن هناك انتشارا لسيارات شفط المياه بنطاق المدينة ، ومضيفاً إلى التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ،و استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المدينة فور تساقط الأمطار .

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أيضاً بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة. مشيراً إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .

الطقس بورفؤاد مدينة بورفؤاد

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