انهيار جدران شقة وإصابة 3 عمال بسبب حريق إثر تسرب غاز بأطفيح

أُصيب 3 عمال بحروق متفرقة في الجسم بعد نشوب حريق بشقتهم بسبب تسريب الغاز، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق وانبعاث السنة اللهب من داخل شقة بمدينة أطفيح، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وانتقلت قوة امنية ترأسها المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح وباجراء الفحص والتحري اشارت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وقوع حريق نتيجة تسرب غاز اسفر عن إصابة «مصطفى. م» (55 عاما) عامل، و«منير، ك» (60 عاما) نجار، و«محروس. ش» (55 عاما) بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية بسبب تسريب غاز في شقتهم، وأثناء إشعال أحدهم سيجارة نشب حريق نتج عنه انهيار فى جدارن الشقة وتكسير زجاج نوافذ المنزل المجاورة.

تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية والتنسيق مع شركة الغاز، وتولت النيابة التحقيق.