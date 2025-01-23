آخرهم صفية العمري.. نجوم عانوا من انتحال شخصياتهم على السوشيال ميديا

حذرت الفنانة صفية العمري، عبر ستوري على حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام"، من انتحال شخصيتها وأكدت أنها لا تمتلك حسابات سوى صفحتها الرسمية.

وكتبت صفية العمري، قائلة:"تحذير.. هذه هي صفحتي الوحيدة على الانستجرام، وليس لدي أي صفحات أخرى، وأنا غير مسؤولة عن أي تصريحات من صفحات أخرى".

صفية العمري ليست الوحيدة التي واجهت هذه الظاهرة، فقد عانى عديد من الفنانين من ظاهرة الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وابرزهم..

نادية الجندي



نفت الفنانة نادية الجندي امتلاكها حسابًا على تطبيق "تيك توك"، حيث نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تُظهر الحساب المزيف، وعلّقت قائلة: "ليس لدي أي حساب رسمي على تيك توك، وهذه الصفحة لا تمت لي بأي صلة".

وأضافت: "لست ضد أن يقوم المعجبون بإنشاء صفحات تحمل اسمي، ولكن يجب أن تكون واضحة أنها صفحات معجبين وليست رسمية، وسيتم قريبًا إنشاء صفحة موثقة على تيك توك". كما أكدت أنها ستغلق أي صفحة تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن صفحاتها الرسمية الموثقة على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر" هي فقط الحسابات التي تمثلها.

محمد صبحي



بدوره، حذّر الفنان الكبير محمد صبحي جمهوره من حساب مزيف ينتحل شخصيته على "فيسبوك"، داعيًا متابعيه للإبلاغ عنه. وكتبت صفحته الرسمية الموثقة: "رجاءً، هذا الحساب ينتحل شخصيتي، أرجو عمل بلاغ (report) لإغلاقه. وأطلب منكم التعامل فقط مع صفحتي الرسمية الموثقة التي أكتب منها هذا المنشور".

أشرف زكي



تعرض نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، لظاهرة الحسابات المزيفة أيضًا، حيث صرّح أن هناك حسابات تنتحل اسمه على "فيسبوك" وتنشر أخبارًا كاذبة. وناشد الجمهور عدم الانسياق وراء ما يُنشر على هذه الحسابات، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينتحل صفته.

نرمين الفقي

الفنانة نرمين الفقي واجهت المشكلة نفسها، ما دفعها لتوثيق صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وأوضحت أنها ستغلق جميع الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وكتبت عبر "إنستجرام": "تم توثيق الصفحة الرسمية لي على فيسبوك، وسيتم إغلاق باقي الصفحات المنتحلة لشخصيتي".

إيمان السيد

في وقت سابق الفنانة إيمان السيد حذّرت متابعيها عبر "إنستجرام" من وجود صفحات تنتحل اسمها على "فيسبوك". وكتبت: "ليس لدي أي صفحات على فيسبوك، الحمد لله، ولا حتى حساب شخصي. بعدما تم إغلاقه ببلاغ، شعرت بصفاء ذهني وراحة نفسية، ولن أقوم بإعادته".