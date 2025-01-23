الرئيس اللبناني: زيارة وزير الخارجية السعودي رسالة أمل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الخميس أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رسالة أمل.

وأعرب الرئيس اللبناني عقب لقائه وزير الخارجية السعودي في قصر بعبدا – عن أمله بأن تزداد علاقات لبنان مع السعودية قوة.

وعبر عون عن شكره للسعودية على جهودها لمساعدة لبنان لا سيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي، آملا في أن يعود الأخوة السعوديون إلى لبنان من جديد.

وأشار إلى أن أولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والاقتصاد ودعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يوم الخميس إنه يثق بقدرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس وزرائه نواف سلام على تحقيق الاستقرار.

وأكد وزير الخارجية اللبناني، خلال مؤتمر صحفي من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، على وقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه.

وأوضح بن فرحان، أنه ينظر بتفاؤل لمستقبل لبنان وتطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم فيه، لافتا إلى أنه بحث مع الرئيس اللبناني أهمية الالتزام باتفاق وقف النار.