تركت بصمة واضحة.. القومي للمرأة ينعى المخرجة القديرة الدكتورة زينب زمزم

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع أعضائه ببالغ الحزن والأسى المخرجة الدكتورة زينب زمزم ، التى وافتها المنية الخميس.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص حزنها لرحيل قامة فنية كبيرة تركت بصمة لا تُنسى في مجال الرسوم المتحركة والإبداع البصرى ، وأثرت الفن المصري والعربي بإبداعاتها المتميزة ، مشيرة الى تعاون الراحلة مع المجلس على مدار عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ فى تنفيذ حلقات برنامج مسحراتي المحروسة والذى تم اذاعته فى شهر رمضان المبارك.

ويتقدم المجلس بخالص التعازى الى أسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان..وإنا لله وانا اليه راجعون.

جدير بالذكر أن المخرجة الراحلة الدكتورة زينب زمزم قد قدمت قصص الأنبياء بالصلصال والمبشرون والمبشرات بالجنة وقصص القرآن وحلقات الرسوم المتحركة ، وشغلت عدة مناصب منها رئيس الشعبة العامة لتحريك الرسوم بالمركز القومى للسينما بدرجة فنان قدير (2000 – 2005 ) وأستاذ منتدب كخبير بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام ( 2000 – 2009 ) ورئيس قسم الجرافيك بالأكاديمية الدولية للسينما ( استديو 13 ) وأستاذ منتدب بقسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالى للسينما( 1985 – 1995) وشاركت فى تحكيم العديد من المهرجانات الفنية وقامت بتصميم اوسكار مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال.

وقد حصلت الراحلة على أكثر ‏من 75 جائزة دولية ومحلية والعديد من شهادات التقدير تم تكريمها بعدة مهرجانات دولية بدول العالم .