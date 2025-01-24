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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصيحة هامة للزوجات بعد الخيانة.. التسامح بين الأزواج يساعد على الشفاء النفسي

الإعلامية بثينة توكل
الإعلامية بثينة توكل
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وجهت الإعلامية بثينة توكل نصيحة قوية للزوجات اللاتي يتعرضن للخيانة الزوجية، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "أهلا بالستات"، حيث أكدت بثينة توكل أن السماح هو السبيل الأفضل لاستكمال الحياة الزوجية بعد الخيانة، مشيرة إلى أنه يجب على الزوجات منح أزواجهن فرصة ثانية، وقالت: "إنتي لازم تسامحيه وتديله فرصة تانية وتوجدي له المبررات كمان".

وأضافت بثينة توكل، خلال البرنامج المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن السماح ضروري لاستمرار الحياة ومواجهة الضغوط، مشيرة إلى أن محاولة إيجاد مبررات للخيانة لا تعني تقصير الزوجة أو نقصًا فيها، وأوضحت أن مبررات الخيانة قد تتنوع بين الطباع الشخصية، أو مشاكل نفسية وسلوكية، أو تربية في أسر مفككة أو شهدت وقائع خيانة، ما قد يجعل الخيانة أمرًا عاديًا بالنسبة للبعض.

وأكدت توكل أن الخيانة قد تكون نتيجة لحظة ضعف أو غلطة بشرية، وقالت: "ممكن يكون المبرر إنه غلط واحنا بشر ولحظة شيطان، وغلط ورجع له عقله وفاق، وساعتها هتقدري تسامحيه وتستريحي".

كما نصحت بثينة الزوجات بأن تسامح الأزواج في حال حدوث الخيانة، لأنها قد تكون العلاج المثالي للمشاكل الأسرية، وأشارت إلى أن كل سيدة عليها أن تحدد إذا كانت قادرة على استكمال حياتها مع زوجها أم لا، مؤكدة أن التسامح له ثواب كبير عند الله، وأنه يساعد الزوجة في التخفيف من الآلام النفسية التي قد ترافقها.

واختتمت توكل حديثها بتأكيدها أن التسامح ليس بالضرورة يعني استكمال الحياة الزوجية، بل يمكن أن يساعد الزوجة على الراحة النفسية والتعافي من جروح الخيانة.

جدير بالذكر أن الإعلامية بثينة توكل تتميز بلباقة فى التحدث وبالالقاء المرتب، وأناقة في الظهور، ونجحت فى صنع برنامج مميز يلقى الضوء على الكثير من النماذج الإيجابية، ويُتيح الفرصة للكثير من أصحاب الأفكار المميزة والقُدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم، بالإضافة للتعرف على الإحتياجات اليومية للمرأة من كل الطبقات وكل الفئات.

الحياة الزوجية قضايا المرأة الخيانة الأزواج الشفاء النفسي

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