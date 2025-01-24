الدفاعات الجوية الروسية تسقط 121 مسيرة أوكرانية خلال الليل

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 121 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، فإن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرات الأوكرانية الـ121 فوق بريانسك وريازان وكورسك وساراتوف وروستوف وبيلغورود وتولا وأوريول وليبيستك والقرم وموسكو".

وكثفت كييف وموسكو ضرباتهما في الأشهر الأخيرة، إذ تسعى كل من الدولتين لتعزيز مواقعها مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الإثنين، بعدما أعلن عزمه على وقف الحرب فور تولي مهامه.

وتقصف أوكرانيا بانتظام أهدافا عسكرية ومواقع للطاقة في روسيا ردا على ضربات الكرملين المتواصلة على أراضيها منذ بدء الاجتياح عام 2022.