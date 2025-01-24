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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صراعات العلاقات الزوجية .. تفاصيل فيلم لأول مرة قبل طرحه 29 الجاري

أبطال فيلم لأول مرة
أبطال فيلم لأول مرة
محمد نحلة
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أيام قليلة تفصلنا عن طرح فيلم لأول مرة في دور العرض المصرية والعربية، فمن المقرر أن يتواجد بالسينما في 29 من الشهر الجاري، وهو مخصص للكبار فقط، حيث حصل على تصنيف عمري من جهاز الرقابة "+18".

ويرصد موقع صدى البلد معلومات عن الفيلم قبل طرحه..
 

الأبطال  

الفيلم بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرون. الفيلم من تأليف محمد عبدالقادر، وإخراج جون إكرام في ثاني تعاون لهما معًا.
 

أحداث فيلم "لأول مرة"

تدور أحداث فيلم "لأول مرة" في إطار اجتماعي رومانسي، حيث يلعب دور البطولة كل من عمر الشناوي وتارا عماد، بعد مرور خمس سنوات على زواجهما، يكتشف الزوجان بعض الحقائق عن حياتهما لأول مرة، وتتوالى الأحداث.

صراعات نفسية 

يقدم الفيلم تجربة سينمائية تتناول الصراعات النفسية والدرامية التي تنشأ في العلاقات الزوجية.

 تدور أحداث الفيلم حول خالد وغادة، يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سراً خطيراً ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة.
 

 يظهر الفيلم العديد من المشاهد المثيرة التي تتناول خلافات حادة بين الأزواج، كما يتضمن لقطات الاتهامات بالخيانة على خلفية اكتشاف زوج إصابته بـ الإيدز، ما يضيف بعدًا دراميًا شائكًا للأحداث.

مهرجان الأقصر 

الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

عمر الشناوي تارا عماد فيلم لأول مرة

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