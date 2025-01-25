ماجدة خير الله: هنا الزاهد قفزت بعد إقامة جبرية..ومصيرها الفني سيتغير

كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى آداء الفنانة هنا الزاهد بمسلسل “ إقامة جبرية ” ، والذي يعرض حاليًا على منصة watch it .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هنا الزاهد لم تخطو الي الأمام خطوة ، ولكنها قفزت خطوات ، وهذا الدور سيغير من مصيرها الفني .

وأستكملت ماجدة خير الله : دور هنا الزاهد فى مسلسل “ إقامة جبرية ” صعب ومليء بالتفاصيل ويحتاح الي ضبط النفس والاهتمام بنظرات العين وطريقة الحركة ، وهي قدمت ذلك بشكل جيد للغاية .

تجسد هنا الزاهد، في مسلسل إقامة جبرية، شخصية صيدلانية تلجأ للطب النفسي بعد وفاة زوجها، وتذهب هنا الزاهد إلى العيادة الطبية بناء على طلب الدكتورة النفسية التي تجسد شخصيتها الفنانة صابرين، وتتعرف خلال الأحداث على محمد الشرنوبي، الذي يقدم دور ابن صابرين وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة.

مسلسل إقامة جبرية من بطولة: هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد دسوقي،ومن إخراج أحمد سمير فرج.