أخبار الفن| علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي.. تفاصيل عرض مسلسلي ولاد الشمس والنص

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية..
ماجدة خير الله: هنا الزاهد قفزت بعد إقامة جبرية..ومصيرها الفني سيتغير
كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى آداء الفنانة هنا الزاهد بمسلسل “ إقامة جبرية ” ، والذي يعرض حاليًا على منصة watch it .
وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هنا الزاهد لم تخطو الي الأمام خطوة ، ولكنها قفزت خطوات ، وهذا الدور سيغير من مصيرها الفني .
علاء مرسي: أصبت بورم فى القولون.. وأؤمن أن الحجاب فرض
حل الفنان علاء مرسي ضيفا علي برنامج “ مع نزار ” ، والمذاع علي قناة الرابعة العراقية ، ويقوم بتقديمه نزار فارس .
وقال علاء مرسي خلال ظهوره فى البرنامج : أصبت بورم بسيط فى القولون ، وتلقيت العلاج ، وشفيت ومشكلتي أنني أحب العمل ، والاجهاد ليس مفيد لصحتي .
رمضان 2025 ..عرض مسلسلي "ولاد الشمس " و" النص" على هذه المنصات
كشفت منصة يانجو بلاي ومنصة watch it ، عن عرض مسلسلى “ النص ” من بطولة الفنان أحمد أمين ، ومسلسل ولاد الشمس ، والذي يقوم ببطولته أحمد مالك، خلال شهر رمضان 2025 .
سميحة أيوب: بدأت القراءة فى سن 13.. وأهديت مكتبة زوجي لـ الإسكندرية
أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب انها سعيدة بالأقبال الشديد على معرض الكتاب الدولي .
وقالت سميحة أيوب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انها كانت حريصة على القراءه منذ سن الثالثة عشر من عمرها ، حيث ان الأسرة كانت تمتلك مكتبة كبيرة بالمنزل ، وقد بدأت أعتاد على القراءة منذ هذه اللحظة ، الا انها فى تلك الفترة كانت تستوعب بعض الكتب وبعضها لم تكن تستوعبها .
ماجدة خير الله: فقرة الساحر جيد جدًا.. وأحمد زاهر أقل من الدور
أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله ، انها تري ان مسلسل “ فقرة الساحر ” للمخرج تامر محسن ، يعد تجربة جديدة عن الطابع الذي أعتاد تقديمه فى أعماله .
وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل فقرة الساحر به إثارة ، وكل الأبطال الرئيسين وهم أسماء جلال وعلي قاسم وطه الدسوقي جيدين فى أماكنهم .
بتأشيرة عامل نظافة.. علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي
حل الفنان علاء مرسي ضيفا علي برنامج “ مع نزار ” ، والمذاع علي قناة الرابعة العراقية ، ويقوم بتقديمه نزار فارس .
وقال علاء مرسي : فى التسعنييات أصابتني حالة من الأحباط ، وكنت لا أرغب أستكمال مشواري الفني ، وطلبت من احد الاصدقاء ان أسافر للإقامة في المسجد النبوي ، ولكن حينها كانت مشكلة فى التأشيرات ، وكان مكتوب فى جواز السفر أنني ممثل ، لذا تم إستخراج التأشيرة بأنني عامل نظافة فى المسجد النبوي ، وأقمت هناك لمدة عام ولكني لم أكن أعمل وتبرعت براتبي فى أعمال الخير .