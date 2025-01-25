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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي.. تفاصيل عرض مسلسلي ولاد الشمس والنص

أخبار الفن
أخبار الفن
أحمد البهى
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نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية..

ماجدة خير الله: هنا الزاهد قفزت بعد إقامة جبرية..ومصيرها الفني سيتغير


كشفت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله عن رأيها فى آداء الفنانة هنا الزاهد بمسلسل “ إقامة جبرية ” ، والذي يعرض حاليًا على منصة watch it . 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : هنا الزاهد لم تخطو الي الأمام خطوة ، ولكنها قفزت خطوات ، وهذا الدور سيغير من مصيرها الفني . 

علاء مرسي: أصبت بورم فى القولون.. وأؤمن أن الحجاب فرض
 

حل الفنان علاء مرسي ضيفا علي برنامج “ مع نزار ” ، والمذاع علي قناة الرابعة العراقية ، ويقوم بتقديمه نزار فارس .

وقال علاء مرسي خلال ظهوره فى البرنامج : أصبت بورم  بسيط فى القولون ، وتلقيت العلاج ، وشفيت ومشكلتي أنني أحب العمل ، والاجهاد ليس مفيد لصحتي . 

رمضان 2025 ..عرض مسلسلي "ولاد الشمس " و" النص" على هذه المنصات
 

كشفت منصة يانجو بلاي ومنصة  watch it ، عن عرض مسلسلى “ النص ” من بطولة الفنان أحمد أمين ، ومسلسل ولاد الشمس ، والذي يقوم ببطولته أحمد مالك، خلال شهر رمضان 2025  .

سميحة أيوب: بدأت القراءة فى سن 13.. وأهديت مكتبة زوجي لـ الإسكندرية
 

 أكدت الفنانة القديرة سميحة أيوب انها سعيدة بالأقبال الشديد على معرض الكتاب الدولي .

وقالت سميحة أيوب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : انها كانت حريصة على القراءه منذ سن الثالثة عشر من عمرها ، حيث ان الأسرة كانت تمتلك مكتبة كبيرة بالمنزل ، وقد بدأت أعتاد على القراءة منذ هذه اللحظة ، الا انها فى تلك الفترة كانت تستوعب بعض الكتب وبعضها لم تكن تستوعبها . 

ماجدة خير الله: فقرة الساحر جيد جدًا.. وأحمد زاهر أقل من الدور
 

أكدت الناقدة الكبيرة ماجدة خير الله ، انها تري ان مسلسل “ فقرة الساحر ” للمخرج تامر محسن ، يعد تجربة جديدة عن الطابع الذي أعتاد تقديمه فى أعماله . 

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل فقرة الساحر به إثارة ، وكل الأبطال الرئيسين وهم أسماء جلال وعلي قاسم وطه الدسوقي جيدين فى أماكنهم . 

بتأشيرة عامل نظافة.. علاء مرسي يكشف عن الإقامة سنة بالمسجد النبوي
 

حل الفنان علاء مرسي ضيفا علي برنامج “ مع نزار ” ، والمذاع علي قناة الرابعة العراقية ، ويقوم بتقديمه نزار فارس .


وقال علاء مرسي : فى التسعنييات أصابتني حالة من الأحباط ، وكنت لا أرغب أستكمال مشواري الفني ، وطلبت من احد الاصدقاء ان أسافر للإقامة في المسجد النبوي ، ولكن حينها كانت مشكلة فى التأشيرات ، وكان مكتوب فى جواز السفر أنني ممثل ، لذا تم إستخراج التأشيرة بأنني عامل نظافة فى المسجد النبوي ، وأقمت هناك لمدة عام ولكني لم أكن أعمل وتبرعت براتبي فى أعمال الخير .


 

هنا الزاهد سميحة أيوب علاء مرسي فقرة الساحر رمضان 2025 إقامة جبرية

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