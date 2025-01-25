بسبب خلافات ميراث.. أمن قنا يضبط قاتـ.ــل ابن عمه بقرية أبوشوشة

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا، من ضبط المتهم بقتل ابن عمه، خلال مشاجرة بسبب الميراث وقعت بينهم بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

جار إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال التهم الموجهة للمتهم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مقتل أ.ش 35 عاماً بطلق نارى خلال مشاجرة بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين أشخاص ينتمون لعائلة واحدة بقرية أبوشوشة، لخلافات على قطعة أرض ميراث، تطورت على استخدام سلاح نارى، انتهى بمقتل المجنى عليه على يد ابن عمه.

كما لاذ المتهم بالفرار عقب سقوط ابن عمه صريعاً أمام الجميع، إلى أن تمكنت الجهود الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.