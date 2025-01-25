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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة المنوفية تتأهل إلى التصفيات النهائية في مسابقة إبداع" ١٣"

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل
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أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن تأهل  ٨ فرق أخرى  بالجامعة إلي التصفيات النهائية بمسابقة ابداع" ١٣"والتى تعد أكبر مسابقة على مستوى الوطن العربي وتعقد  تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووازة التعليم العالي ، و تهدف إلى تنمية المواهب الشبابية في مجالات الأدب، الفنون ، والابتكارات  العلمية والاجتماعية .

 وأشار  الدكتور أحمد القاصد إلي  أن  التقييمات  أسفرت عن تأهل  منتخبات جامعة المنوفية إلى التصفيات النهائية بمسابقة "إبداع ١٣"  في مجالات الكورال والموسيقى والابتكارات الهندسية والابتكارات العلمية و الروبوتات والذكاء الإصطناعي والشركات الناشئه وريادة الأعمال والأمن السيبرانى والمعلومات والمبادرات المجتمعية والطالب والطالبة المثالين ، هذا بالإضافة إلي تأهل الجامعة في مجالى الفنون التشكيلية والدورى الثقافى المعلوماتى.

وأوضح  رئيس الجامعة  أن مهرجان إبداع  يهدف في موسمه الثالث عشر إلى تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والإجتماعية، مع التركيز على الإبتكار والإبداع ، مضيفا أن المهرجان يعد  فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على التقدير والدعم من خلال الجوائز والتكريم في حفل الختام، الذي سيشهد  إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز على المتسابقين المتميزين.

وأضاف القاصد أن الجامعة تسعى لتقديم نموذج مشرف من خلال العمل الجماعي وتنمية المهارات الفردية للطلاب ، مع توفير كل الإمكانيات اللازمة لدعم مواهبهم.

كما أكد الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  علي ان الجامعة حريصة على دعم طلابها الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات الفنية والثقافية، إيماناً منها بأن الأنشطة الطلابية تعزز شخصية الطالب وتساهم في إعداد جيل مبدع قادر على المنافسة والإبداع في المحافل المختلفة، مشيرا  إلي أن الجامعة تسعى لتحقيق مراكز متقدمة في مسابقة "إبداع 13" .

وقامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة  بإعداد وتأهيل وتدريب الطلبة والطالبات فى المنتخبات بعاليه ،تحت إشراف  الدكتور محمد جميل شاهين مدير عام رعايه الطلاب بالجامعه وقام بتدريب طلاب المنتخبات اساتذه اكاديميين متخصصين فى المجال  مشهود لهم بالكفاءة والخبرة

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية

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