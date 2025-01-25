هل تظهر الصفقات الجديدة في تشكيل الأهلي أمام بيراميدز؟

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية تجمع ببن النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، مساء غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام السابعة مساء غد الأحد الموافق 27 من يناير الجاري، وذلك على استاد القاهرة الدولي.

وينتظر الجمهور، ظهور للصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأهلي، خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

فالنادي الأهلي، تعاقد مع كلًا من المدافع مصطفى العش قادمًا من نادي زد على سبيل الإعارة، وكذلك مع المهاجم المصري جراديسار، لمدة 4 مواسم ونصف.

وتأمل الجماهير، في ظهور تلك الصفقتين، حتى تسد احتياجات الفريق، الذي خاض مباراة الجولة الماضية أمام فاركو بدون مهاجم، نظرًا لإصابة الفلسطيني وسام أبو علي.

وقد يلجأ كولر، للتفكير في ضم الثنائي لقائمة الأهلي، وذلك كي يُعوض الغيابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة.