أرخص سيارة جيلي في السوق السعودي .. رياضية صغيرة الحجم

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الصينية جيلي، مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، منها السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025، والتي تعد من أرخص السيارات المطروحة هناك، عن الفئة الرياضية صغيرة الحجم، حيث تبدأ بأسعار قدرها 57,985 ريال سعودي.

القدرات الفنية للسيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025

تعتمد السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، بقوة إجمالية قدرها 102 حصانا و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك تتابعي متغير CVT، وبتقنية الدفع الأمامي FWD.

جيلي GX3 PRO

تجهيزات السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025

نبدأ بمواصفات الحماية والأمان، حيث تضم السيارة وسائد هوائية أمامية، نظام منع انغلاق المكابح ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالمكابح EBD، بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني، و نظام مراقبة ضغط الإطارات.

جيلي GX3 PRO

تحتوي السيارة على تجهيزات اخرى مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، ظام صوتي ترفيهي مع 6 مكبرات، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات الهواتف الذكية قياس 8 بوصة، مقاعد قابلة للتعديل اليدوي مع كسوة جلد، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

جيلي GX3 PRO

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بجنوط رياضية 16 بوصة، إضاءة LED مع مصابيح تتسم بالشراسة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، إشارات ضوئية ناحية المرايات، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.480 مم، وبنسبة طول كلي قدرها 4.005 مم، و1.760 مم للعرض الكلي.

أسعار السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 في السعودية

تقدم الفئة الأولى GF من سيارة جيلي GX3 PRO موديل 2025 بسعر 57,985 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية GK بقيمة قدرها 55,685 ريال سعودي.