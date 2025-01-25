تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي هامش المران الختامي للأحمر استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء غدٍ فى بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة الخطيب لتحفيز لاعبي الفريق ومطالبتهم ببذل أقصي جهدهم لاسعاد جماهير الأهلي وتخطي تلك المرحلة التي يمر بها الفريق.

وفى سياق متصل أعلن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس وعمر كمال وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله وحسين الشحات وحمزة عبد الكريم وجراديشار.

ويواجه النادى الأهلي فريق بيراميدز، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري .