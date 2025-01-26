جثة تحت البلاط .. تفاصيل مرعبة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بالقاهرة

طلقة الموت.. لم يعلم المجني عليه في واقعة المرج، أن الفصل والمشهد الأخير من حياته سيكتب ويسطر على يد صديقه، حيث كانا يتسامران حول سلاح ناري يملكه والده، وكيفية تنظيفه وفك الزناد، بمهارة.

بعد أن بدء صديقه في العرض خرجت طلقة بالخطأ أصابته والتي سقط علي أثرها غارقًا في دمائه ليقي ربه حينها فقام صديقه بدفن جثته تحت بلاط المطبخ ليخفي الحادث.

اعترافات جريئه..

قررت جهات التحقيقات بالقاهرة، إحالة المتهم بقتل صديقه ودفنه تحت بلاط المطبخ، بمنطقة المرج إلى محكمة الجنايات.

أدلى المتهم بقتل صديقه ودفنه تحت بلاط المطبخ، بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق كالتالي: أنه خلال زيارة صديقه له، كانا يتسامران حول سلاح ناري يملكه والده، حيث كان يعلمه كيفية تنظيفه وفك الزناد، كما أنه أثناء عرض السلاح، خرجت طلقة بالخطأ أصابت صديقه، الذي سقط غارقًا في دمائه، وعندما وصل والده إلى موقع الحادث، كان صديقه قد فارق الحياة.

وتابع المتهم أنه استعان بوالده في التخلص من الجثة، حيث قاما بدفنها تحت بلاط المطبخ في الطابق الأرضي، كما أشار إلى أنهما وضعا خرسانة أسمنتية فوق البلاط لتجنب اكتشاف الجريمة.



أقوال والد المجني عليه..

واستمعت النيابة إلى أقوال والد المجني عليه، الذي قال إن ابنه خرج من المنزل قبل أسبوع وقال إنه سيلتقي بعدد من أصدقائه، وأضاف أن ابنه لم يعد إلى المنزل، مما دفع الأسرة للبحث عنه في كل من المرج والخصوص والمرج الشرقية.



وأضاف والد المجني عليه أن المتهم ووالده كانوا ضمن من بحثوا عن ابنه، وذهبوا معهم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفائه. وعندما تم اكتشاف الجريمة، أوضح أن جثة ابنه لم تكن مقطعة، بل كانت مصابة بطلق ناري، كما أن المتهم ووالده وضعا مادة كلور على الجثة لمنع انتشار رائحة التحلل ثم صبوا عليها خرسانة، لكن الرائحة تسربت وكشفت الجريمة.



وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغًا من والد المجني عليه يفيد بتغيب ابنه منذ خمسة أيام، شكّلت قوات الشرطة فريق بحث للتحري حول الحادث، وتم التوصل إلى صاحب الشقة حيث كان المجني عليه يقيم. عند استجوابه، اعترف المتهم بقتل صديقه عن طريق الخطأ، ثم دفن جثته تحت بلاط المطبخ.

وانتقل رجال المباحث إلى الشقة وتم العثور على الجثة تحت البلاط، وعُثر عليها في حالة تحلل، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.