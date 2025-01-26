لسرقة التوك التوك .. ضبط عاطل في المنوفية قـ.ـتل شابا

تمكنت قوات امن المنوفية من ضبط قاتل شاب سائق توك توك بمركز الباجور والقاءه بمروي مائي داخل أرض زراعية.

تم ضبط عاطل يدعي “ ا.ع ” 47 سنة ومقيم بمركز الباجور وذلك عقب تكثيف التحريات لضبط قاتل المجني عليه، وذلك عقب تورطه في قتل الشاب لسرقة التوك التوك الخاص به.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة الباجور بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثمان شاب مقتولاً داخل مروي مائي بقرية أبو سنيطة.

بالانتقال تبين الجثمان لشاب يدعي “ م.ع ” 21 سنة سائق توك توك مقتولا وبه إصابات في الرأس.

وبالفحص تبين أن الشاب من عزبة زايد بمركز الباجور وأبلغت أسرته باختفائه، كما تبين عدم وجود التوك التوك الخاص به.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.