نجم الفورمولا 1 .. "هاميلتون" يعبر عن سعادته بالمهمة الجديدة

أعرب بطل العالم في سباقات الفورمولا 1، لويس هاميلتون، عن سعادته البالغة مع بداية مسيرته الجديدة مع فريق فيراري، حيث كشف في بيان رسمي صادر عن الفريق الإيطالي عن شعوره بالتحمس والفخر بانضمامه إلى صفوفه.

وقال هاميلتون: "لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأنني عشت العديد من اللحظات التاريخية في مسيرتي، مثل خوض أول اختبار، والمشاركة في أول سباق، والصعود إلى منصة التتويج لأول مرة، بالإضافة إلى الفوز بأول لقب عالمي، ومع ذلك، لم أكن أتوقع أن أعيش تجارب جديدة بهذا القدر من الإثارة، ولكن قيادة سيارة فيراري لأول مرة هذا الصباح كانت بلا شك واحدة من أروع اللحظات في حياتي".

لويس هاميلتون

وانتقل السائق البريطاني إلى فريق فيراري في بداية هذا العام قادمًا من مرسيدس بعد مسيرة حافلة حقق خلالها ستة ألقاب من أصل سبعة ألقاب عالمية فاز بها طوال مسيرته.

وتابع هاميلتون: "عندما قمت بتشغيل السيارة وتحركت بها عبر باب المرآب، لم أتمالك نفسي من الابتسام، تذكرت اللحظة الأولى التي خضت فيها تجربة قيادة سيارة فورمولا 1، شعور لا يمكن وصفه، وقد عشته مجددًا بعد مرور حوالي 20 عامًا على تلك اللحظة."

لويس هاميلتون

وتوالت الأحداث المثيرة في أول أسبوع من مغامرة هاميلتون مع فيراري، حيث أكمل السائق البريطاني أولى لفاته على مضمار فيورانو المخصص لاختبارات فيراري، والذي يقع بالقرب من مقر الفريق في مارانيلو بإيطاليا، كما شهد الأسبوع العديد من اللقاءات مع المسؤولين في الفريق، وجولات في منشآت المصانع، بالإضافة إلى التعرف على الموظفين.

وفي لفتة مميزة على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر هاميلتون صورة له وهو يرتدي خوذته الجديدة باللون الأصفر والتي تحمل شعار فيراري، كما أشار السائق إلى عودته للقاء مدربته السابقة، أنجيلا كولن، في صفوف الفريق الإيطالي، وتعد هذه الانطلاقة بمثابة بداية فصل جديد في مسيرة بطل الفورمولا 1، ومعه يأمل الجميع أن يحقق مع فيراري نجاحات جديدة تضاف إلى سجله الحافل.