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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي بولاق الدكرور يواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة والحملات الميدانية.. صور

المهندس طه عبد الصادق فرج رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق فرج رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

يواصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس الحي، تنفيذ خططه الميدانية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ.

وقامت الأجهزة بالحي، بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بكوبري همفرس، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة شبكة الطرق.

كما أجرى رئيس الحي معاينات ميدانية للعقارات الكائنة بشارعي ناصر الشوربجي وعبد المنعم رياض بمنطقة المساكن، للوقوف على حالتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الحي، تم استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع ناهيا، حيث تضمنت الأعمال صب الأرصفة والجزيرة الوسطى، مع رفع السيارات من جانبي الشارع والجزيرة الوسطى، بداية من الطريق الدائري وحتى شارع 6 أكتوبر، لتيسير تنفيذ أعمال فرد طبقات الدقشوم والرصف.

كما قاد نائب رئيس الحي، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت شوارع العشرين والأربعين والثمانية وعشرة، وأسفرت عن رفع الإشغالات وإيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع النظافة، تواصلت أعمال رفع كفاءة منطقة الاتحاد زنين، حيث تم رفع مخلفات بعدد نقلتين باستخدام معدات ولودر الحي من منطقة نفق الريس، وذلك بمشاركة قطاعات الحي المختلفة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، بما يعزز من مستوى النظافة ويحسن البيئة المحيطة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري، تحقيقًا لتطلعات المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة.

حي بولاق الدكرور محافظة الجيزة تحسين مستوى الخدمات محافظ الجيزة

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