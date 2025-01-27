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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الإثنين

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى
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يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين 27 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 

سعر الشراء: 50.21جنيه

سعر البيع: 50.31جنيه

بلغ سعر العملة الأوروبية ( اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء:52.28 جنيه

سعر البيع: 52.93 جنيه

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 

سعر الشراء:62جنيه

سعر البيع:62.89 جنيه 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 55.31 جنيه

سعر البيع: 55.72جنيه 

أسعار العملات الآسيوية اليوم الإثنين:

 سجل سعر اليوان الصيني اليوم الإثنين: 

سعر الشراء: 6.88جنيه

سعر البيع: 6.95 جنيه  

وسجل سعر 100 ين ياباني اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 32.06جنيه

سعر البيع: 32.48جنيه

وسجل سعر الدولار الاسترالي اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 31.53جنيه

سعر البيع: 31.84 جنيه

وسجل سعر الدولار الكندى اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 34.90جنيه

سعر البيع: 35.14جنيه

وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف الأجنبي وفقا لآلية العرض والطلب في البنوك.

وتعد العملة الأمريكية أكثر العملات الأجنبية طلبا في البلاد نظرا لعمليات الاستيراد الخاص بالتصنيع وشراء مسلتزمات الانتاج والمواد الخام.

اليورو الدولار الجنيه الاسترليني العملات الأجنبية البنك الأهلي

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