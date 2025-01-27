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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب مخيفة .. كل ما لا تعرفه عن الإصابة بمرض الغدة

الغدة
الغدة
ريهام قدري
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الإصابة بالغدة الدرقية (سواء بفرط نشاطها أو خمولها) يمكن أن تكون ناجمة عن عدة أسباب. إليك الأسباب الشائعة وطرق العلاج:

أسباب الإصابة بالغدة الدرقية:

1. الأسباب الوراثية:
التاريخ العائلي للإصابة بأمراض الغدة الدرقية يزيد من احتمالية الإصابة.


2. اضطراب الجهاز المناعي (الأمراض المناعية):

فرط نشاط الغدة الدرقية: غالبًا بسبب مرض جريفز.

خمول الغدة الدرقية: عادة ناتج عن مرض هاشيموتو.

3. نقص أو زيادة اليود في الغذاء:

نقص اليود يؤدي إلى خمول الغدة.

زيادة اليود قد تسبب فرط نشاط الغدة.

4. التهاب الغدة الدرقية:
نتيجة لعدوى فيروسية أو بكتيرية أو التهاب مناعي.


5. العوامل البيئية:
مثل التعرض للإشعاع أو التلوث.


6. أورام أو تكيسات الغدة الدرقية.


7. الأدوية:
بعض الأدوية قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.

طرق العلاج:

1. العلاج الدوائي:

في حالة خمول الغدة: يُستخدم هرمون الثيروكسين الصناعي (ليفوثيروكسين) لتعويض النقص.

في حالة فرط النشاط: تُستخدم أدوية مثل ميثيمازول أو بروبيل ثيوراسيل لتقليل نشاط الغدة.


2. العلاج باليود المشع:

يُستخدم لتدمير الأنسجة الزائدة في الغدة الدرقية في حالة فرط النشاط.


3. الجراحة:

يتم اللجوء إلى إزالة جزء أو كامل الغدة في حالة وجود أورام أو فشل العلاجات الأخرى.


4. العلاج الغذائي:

لنقص اليود: تناول الأغذية الغنية باليود مثل الأسماك والمأكولات البحرية.

تجنب الأغذية المسببة لتفاقم الحالة مثل الأطعمة المصنعة في حالة أمراض المناعة الذاتية.


5. المتابعة المستمرة:

فحوصات دورية لمستوى الهرمونات (TSH، T3، T4).


6. العلاج البديل أو التكميلي:

بعض الأعشاب والمكملات قد تساعد في دعم صحة الغدة، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها.

نصائح عامة:

حافظ على نمط حياة صحي.

قلل من التوتر والضغوط النفسية، لأنها قد تؤثر على صحة الغدة.

احرص على التشخيص المبكر إذا ظهرت أعراض مثل الإرهاق المستمر، تغيرات الوزن، أو تسارع ضربات القلب.

الغدة علاج الغدة اسباب الإصابة بالغدة

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