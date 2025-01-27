عبدالمنعم العامري يتعاون مع أحلام بتلحين "هذاك أول"

أعرب الفنان الإماراتي عبدالمنعم العامري عن اعتزازه الكبير بالتعاون مع الفنانة الإماراتية أحلام في تلحين أغنية "هذاك أول"، التي تأتي ضمن ألبومها الجديد "العناق الأخير 2025"، والذي طرحته مؤخرًا/ زهي من أشعار فيصل الشعلان، وتوزيع سيروس، وتعد هذا التعاون الأول الذي يجمع بين الفنانين الإماراتيين.

وعبر تعليق عبر حسابه على منصة "X"، قال عبد المنعم العامري: "ألف مبروك لألبوم العناق الأخير 2025 لبنت بلادي فنانة العرب أحلام، كل التوفيق والنجاح بإذن الله... واتشرفت وفخور جدًا بالتعاون معاج بأغنية "هذاك أول" من كلمات الأمير فيصل الشعلان وألحاني. ربي يحفظج يا أم فاهد ويسعدج دوم يا فنانتنا الكبيرة."

كما أعرب العامري عن سعادته بتلحين أشعار الأمير فيصل الشعلان، مشيرًا إلى أن كلماته تحمل طابعًا خاصًا وأسلوبًا مميزًا يجعل من تلحينها تجربة إبداعية ممتعة، وأضاف أنه يعمل حاليًا على تحضير مجموعة من الأعمال الأخرى من أشعاره، والتي سترى النور قريبًا.

وأشار العامري إلى أن كلمات الأغنية حملت مشاعر عميقة وأفكارًا مبتكرة في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، حيث قال الشاعر فيصل الشعلان في أبيات الأغنية:

هذاك اول يحن قلبي واشوف الموت بغيابك

قساوه هالجفا تجرح شعور داخل اعماقي

انا يا ما تمنيتك واجي لك ناصي بابك

واحس بكثر شوقي لك بأنك تطلب فراقي

وأضاف العامري أن هذا التعاون يعكس روح الإبداع المشترك بين الفنانين الإماراتيين، مؤكدًا أن العمل مع أحلام كان تجربة فنية فريدة يعتز بها.

على صعيد آخر، كشف العامري عن استعداده لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحضيره لمشاريع تلفزيونية جديدة، في إطار سعيه المستمر لتعزيز حضوره على الساحة الفنية الإماراتية والعربية.