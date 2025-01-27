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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية لـ 12 حالة تعد وبناء مخالف في المنوفية

إزالة التعديات
إزالة التعديات
مروة فاضل
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كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالتها فوراً في المهد حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة .


وتمكنت الوحدات المحلية من الازالة الفورية لعدد من حالات التعدى يوم الأحد الموافق 26 يناير ، ففى مركز ومدينة قويسنا تم تنفذ إزالة 4 حالات تعدي أحدهما بناحية طه شبرا على مساحة 1700م2 ، وأخرى عبارة عن سور من الصاج على مساحة 150م2 بأجهور الرمل ، وسور من الطوب الأحمر على مساحة 100م2 بكفر الشيخ إبراهيم ، وشدة خشبية لأعمدة الدور الرابع علوى بأشليم .


كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا من تنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعدي ، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض والاسمنت بناحية زاوية بمم بمساحة ٥٠٠م٢، وحالتين بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني عبارة عن فك شدة خشبية الأولى بالدور الأول علوى والثانية بالدور الثالث علوى بالشروع في اعمال البناء دون الحصول على موافقة باستئناف اعمال التراخيص الصادرة لهم بمدينة تلا بمساحة ٢٠٠م٢، وأخرى عبارة عن مبنى بالطوب الابيض والاحمر بناحية عزبة بريشة.


كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون من تنفيذ حالتين تعدى عبارة عن مبنى بالطوب الابيض والاسمنت بناحية سمادون بمساحة ١٠٠م٢، وأخرى مبنى بالطوب اللبن بناحية شما بمساحة ٧٠م٢، وفى مركز ومدينة بركة السبع تم تنفيذ إزالة حالة تعدى عبارة عن سملات خرسانية من ضلعين بناحية طوخ طنبشا بمساحة ٤٠م٢، بالإضافى إلى إزالة مقبرة بالطوب الاحمر بناحية شبرا باص بمساحة ١٥م٢بمركز ومدينة شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


وشدد محافظ المنوفية على  تكثيف حملات المرور الميداني بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف ، مؤكداً على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن أسمح بالتهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.

المنوفية محافظة المنوفية إزالة التعديات

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