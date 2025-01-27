طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

أعلنت ناريمان مظهر -شقيقة الفنان الشاب حسن مظهر- تفاصيل جنازة شقيقها الذي وافته المنية صباح اليوم الإثنين 27 يناير.

وكتبت ناريمان -شقيقة حسن مظهر- عبر فيسبوك: «سيقام عزاء المغفور له اخي الحبيب حسن مظهر غدا الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٥ في مسجد حسن الشربتلي بعد صلاه المغرب بالتجمع الخامس القاهره الجديده».

وفاة حسن مظهر

أعلنت إحدى أفراد أسرة الفنان الشاب حسن مظهر، وفاته اليوم الاثنين 27 يناير، دون أن تكشف عن تفاصيل الوفاة والجنازة.

وكتبت ابنة خالة الفنان الشاب حسن مظهر، عبر فيسبوك: «إنا لله وإن إليه راجعون .. " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" .. والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون .. البقاء لله والدوام لله.. إنتقل الي رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى / حسن مصطفى مظهر .. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته».

حسن مظهر

وكان أبرز أعمال حسن مظهر هو فيلم الجراج مع الفنان فاروق الفيشاوي ونجلاء فتحي، الذي تم عرضه عام 1995، وشارك فيه وهو في سن الطفولة.