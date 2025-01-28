قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبادل إطلاق نار على الحدود بين أمريكا والمكسيك
ترامب: لم أتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين .. وأمريكا لن تكون ملاذا آمنا للمهاجرين
تراجع أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في سعر البانيه
أذكار قبل الفجر بساعة.. 7 كلمات يحبها الله في هذا الوقت
اليوم عودة إلى الشمال وغدا للقدس.. مشاهد رجوع النازحين لغزة تغضب إسرائيل
شركة مياه غازية عالمية تسحب منتجاتها في 6 دول بأوروبا
بعد زياد كمال.. الزمالك يفاوض لاعبا جديدا من إنبي وخلاف يعطل الصفقة
وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير
مفاجآة من البنوك للمصريين.. أعلى فوائد شهادات في عام 2025 بالجنيه والدولار
ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
محاولات في الزمالك لإقناع حسين لبيب بعدم التعاقد مع هذا اللاعب.. من هو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إصدار مميز لسيارة أودي Q6 .. بمظهر رياضي وللطرق الوعرة |صور

سيارة أودي Q6 الاختبارية
سيارة أودي Q6 الاختبارية
صبري طلبه
×

ظهرت النسخة الاختبارية أودي Q6، والتي تستند على إصدارات السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV الكهربائية والمقدمة مع العلامة الألمانية.

ومن الملفت للأنظار هو عنصر التصميم الخارجي، حيث ظهرت السيارة للوهلة الأولى كأنها مصممة من برامج الذكاء الإصطناعي، ولكنها نسخة حقيقية موجود بالفعل كأحد الطرازات الاختبارية.

سيارة أودي Q6 الاختبارية 

تصميم وتجهيزات سيارة أودي Q6 الاختبارية 

اعتمدت السيارة أودي Q6 على واجهة أمامية عصرية، مع مصابيح عدوانية المظهر بتقنية LED، بالاضافة إلى منظومة ضوئية على جانبي المصد الأمامي تتشابه إلى حد كبير مع طرازات فولكس فاجن جولف طراز GTI.

سيارة أودي Q6 الاختبارية 

وتأتي السيارة أودي Q6 إطارات Venom Power Terra Hunter X/T التي تصلح لجميع التضاريس مدعوم بجنوط رياضية متعددة الاضلاع باللون الاسود اللامع، ودعمت السيارة بشبكة علوية ناحية السقف، تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة المتعددة الاستخدام.

سيارة أودي Q6 الاختبارية 

القدرات الفنية للسيارة أودي Q6

تشير التوقعات أن السيارة أودي Q6 تعتمد على قدرات Q6 E-Tron أو SQ6 E-Tron، ويمكن للمحركات الخاصة بتلك النسختين أن تنتج قوة قدرها 483 حصانا مع بطارية 94.4 كيلووات، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، مع مدى للسير يصل إلى 377 ميل أي ما يعادل 607 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة.

سيارة أودي Q6 الاختبارية 
أودي أودي Q6 سيارة أودي Q6 أودي Q6 الاختبارية سيارة أودي Q6 الاختبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

شديد البرودة .. تحذير من طقس الثلاثاء

شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

البطاقة الشخصية

أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل

آلاء عبد العزيز

لأول مرة.. والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرض ابنته: سأقاضي أصحاب التريند| تفاصيل

ترشيحاتنا

اوبترا الجديدة

مواصفات شيفروليه أوبترا الجديدة 2025

جينيسيس G80ستاندرد

جينيسيس G80 ستاندرد 2025 أبرز 10 مواصفات .. صور

تيجو 4 برو موديل 2025

اركب سيارة رياضية "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

بالصور

مفاجأة.. زيوت تقلل الكوليسترول في الجسم| اكتشفها

زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول

فوائد إضافة ورق اللورا للشوربة.. مزايا مذهلة

ورق اللورا
ورق اللورا
ورق اللورا

باس الدبلة .. شاهد كواليس خطوبة حبيبة النجار وأحمد سليم

خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار

اكتشف فوائد الذرة.. تعالج البشرة والجسم والمشكلات النفسية

الذرة
الذرة
الذرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد