إصدار مميز لسيارة أودي Q6 .. بمظهر رياضي وللطرق الوعرة |صور

ظهرت النسخة الاختبارية أودي Q6، والتي تستند على إصدارات السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV الكهربائية والمقدمة مع العلامة الألمانية.

ومن الملفت للأنظار هو عنصر التصميم الخارجي، حيث ظهرت السيارة للوهلة الأولى كأنها مصممة من برامج الذكاء الإصطناعي، ولكنها نسخة حقيقية موجود بالفعل كأحد الطرازات الاختبارية.

سيارة أودي Q6 الاختبارية

تصميم وتجهيزات سيارة أودي Q6 الاختبارية

اعتمدت السيارة أودي Q6 على واجهة أمامية عصرية، مع مصابيح عدوانية المظهر بتقنية LED، بالاضافة إلى منظومة ضوئية على جانبي المصد الأمامي تتشابه إلى حد كبير مع طرازات فولكس فاجن جولف طراز GTI.

سيارة أودي Q6 الاختبارية

وتأتي السيارة أودي Q6 إطارات Venom Power Terra Hunter X/T التي تصلح لجميع التضاريس مدعوم بجنوط رياضية متعددة الاضلاع باللون الاسود اللامع، ودعمت السيارة بشبكة علوية ناحية السقف، تتناسب مع المفهوم الخاص بالسيارة المتعددة الاستخدام.

سيارة أودي Q6 الاختبارية

القدرات الفنية للسيارة أودي Q6

تشير التوقعات أن السيارة أودي Q6 تعتمد على قدرات Q6 E-Tron أو SQ6 E-Tron، ويمكن للمحركات الخاصة بتلك النسختين أن تنتج قوة قدرها 483 حصانا مع بطارية 94.4 كيلووات، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، مع مدى للسير يصل إلى 377 ميل أي ما يعادل 607 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 230 كيلومتر في الساعة.