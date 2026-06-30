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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم برنامجًا تدريبيًا عن سياسات الاقتصاد الإبداعي.. صور

السياحة والآثار
السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في دعم التنمية السياحية المستدامة، نظمت الوزارة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بمصر، برنامجًا تدريبيًا، على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان "سياسات الاقتصاد الإبداعي للعاملين المتعاملين مع السائح بمدينة إسنا"، وذلك بمشاركة 23 من العاملين بمنطقة إسنا بمحافظة الأقصر والمتعاملين بشكل مباشر مع الزائرين من أصحاب البازارات والحرف التراثية.

نشر مفاهيم الاقتصاد الإبداعي

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني بمصر، ويستهدف نشر مفاهيم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز توظيف التراث الثقافي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة العاملين بقطاعي السياحة والآثار بما يسهم في تحسين تجربة السائح وإبراز الهوية الثقافية الفريدة لمدينة إسنا.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز الحفاظ على التراث الثقافي وتعظيم الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن المواقع الأثرية لا تقتصر أهميتها على قيمتها التاريخية والحضارية، وإنما تُعد محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم توظيفها من خلال مفاهيم الاقتصاد الإبداعي، لافتاً إلى أن بناء قدرات العاملين بقطاعي السياحة والآثار ولاسيما المتعاملين بشكل مباشر مع السائح يسهم في تقديم تجربة سياحية أكثر ثراءً، تعكس أصالة التراث المصري وتواكب أفضل الممارسات الدولية.

كما أكدت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج التدريبية لتواكب الاتجاهات العالمية في مجالات السياحة والآثار، موضحة أن الاقتصاد الإبداعي أصبح أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمقاصد السياحية. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين به وتمكينهم من توظيف الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات السياحية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعظيم الاستفادة من المقومات التراثية والثقافية التي تتمتع بها مدينة إسنا.

وقد تضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية وهي التعريف بمفهوم الاقتصاد الإبداعي وأهميته ودوره في دعم التنمية المستدامة، والأبعاد الاقتصادية والمجتمعية المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية، واستعراض نماذج وتطبيقات عملية توضح أثرها في تنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الابتكار الرقمي وإحياء الطابع الثقافي للأماكن، من خلال استعراض آليات توظيف التقنيات الحديثة في إبراز الهوية الثقافية للمواقع التراثية وتعزيز تجربة الزائر، وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم شهادات للمتدربين.

ويعكس هذا البرنامج حرص الوزارة على تنمية مهارات العاملين بقطاعي السياحة والآثار، وتبني مفاهيم الاقتصاد الإبداعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم السياحة الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات المحلية، وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للتراث المصري.

السياحة والآثار التنمية السياحية المجلس الثقافي البريطاني بمصر سياسات الاقتصاد الإبداعي مصر

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