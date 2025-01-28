وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان.. ويؤكد: مصر ستستمر في أداء دورها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

تحدث الدكتور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، في حوار شامل، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية، عن مناقشة مصر التقرير الوطني الرابع أمام "آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" بجنيف، كما أكد موقف مصر من تهجير الفلسطينيين.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة مهمة في التعامل مع المجتمع المدني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا هاما جدا لقانون المنظمات الأهلية، وهو يمثل ظفرة مهمة جدا في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وعملية قبول الهبات والمساعدات، طالما هناك شفافية.



وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.

وزير الخارجية: فترة حكم الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا في ملف حقوق الإنسان

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان تخضع لها جميع الدول بلا استثناء كل 5 سنوات.

وأضاف: ": فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية"، لافتا: "سنذهب لجنيف على رأس وفد لاستغلال هذه المنصة العالمية لعرض ما تم إنجازه بمصر في ملف حقوق الإنسان".

وزير الخارجية: ليس لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان

تحدث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، عن مناقشة مصر التقرير الوطني الرابع أمام "آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان" أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وقال الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”: "ليس لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان"، موضحا أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وزير الخارجية: فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن آلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان استحدثها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف منذ إنشائه عام 2007، وبمقتضاها تخضع جميع دول العالم بلا استثناء لهذه المراجعة كل 5 سنوات.



وزير الخارجية: مصر لها بصمة كبيرة في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر ليس لديها ما تخفيه في ملف حقوق الإنسان، مضيفا: "لدينا ملف متميز جدا في حقوق الإنسان، ولا ننسى أن مصر لها بصمة كبيرة جدا في إطار إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشاركت بقوة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة".



وزير الخارجية: مشروع حياة كريمة أصبح محل تقدير من كل المجتمع الدولي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية شهدت مبادرات عظيمة في ملف حقوق الإنسان، في السنوات العشرة الأخيرة، مثل مبادرة تكافل وكرامة التي كان لها دور كبير في الحد من الفقر وتوسيع المظلة الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررا من عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت منذ عام 2016.



وزير الخارجية: المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 ولمدة 10 سنوات شهدت الكثير فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان في الشق المدني، السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، والثقافي، وبالتالي، فإن المراجعة الدورية الرابعة للملف المصري في حقوق الإنسان ستكون فرصة عظيمة جدا للجانب المصري أن يقدم ملفا به كل الإنجازات التي حققها.

وزير الخارجية: نتعامل بأريحية في ملف حقوق الإنسان دون أي حساسية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن المبادرات المرتبطة بملف حقوق الإنسان مثل الحوار الوطني تأتي من مصر والقيادة المصرية دائما، إيمانا واقتناعا منها بأنه لا مجال لبناء دولة عصرية وحديثة دون مكون بناء المواطن المصري وفي القلب، ترقية حقوقه المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وزير الخارجية: استياء بين الرأي العالمي بشأن ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك استياء بالغ من جانب الرأي العام في العالم كله من قضية ازدواجية المعايير، فحينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في منطقة معينة، تكون هناك مواقف معينة، وحينما يتعلق الأمر بمنطقة جغرافية أخرى، فنجد مواقف أخرى.



وزير الخارجية: فتح مجال أوسع لدفع الحريات والمدنية يتطلب تحضير الشباب لهذا الملف

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن فتح مجال أوسع لدفع الحريات السياسية والمدنية يتطلب أن يكون هناك تحضير أكثر للشباب، وأن يكون لديهم وعي بهذه الملفات، وأن يدرك المواطن المصري أهمية هذه القضية.



وزير الخارجية: بعض الحقوق في النظم الغربية ليس مبادئ عامة حتى يتعين على بقية الدول الالتزام بها كحقوق المثليين وإلغاء عقوبة الإعدام

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.



وزير الخارجية: ننظر لملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تنظر إلى ملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة تأخذ الوقت لإعادة خلق بيئة مواتية لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وجود الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى يمكن التحدث عن الحقوق المدنية والسياسية.

وزير الخارجية: إعلان الرئيس السيسي عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول كبيرة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تلقت أكثر من 371 توصية في الدورية الثالثة للملف المصري في حقوق الإنسان عام 2019، وقبلت 301 توصية منها، وهي نسبة كبيرة، وجرى تنفيذ 99% من هذه التوصيات التي قبلتها.



وزير الخارجية: ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن ملف الحريات الدينية يشهد طفرة هائلة في مصر، مشددًا، على أن مصر تمثل النموذج الأهم الذي يحتذى به في المنطقة، فيما يتعلق بالتعامل بين المصريين جميعا كمواطنين بناءً على مبدأ المواطنة.

وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لينفذ كل طرف التزاماته لوقف مستدام لإطلاق النار

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار جرى بجهد مصري عظيم ومكثف امتد لأكثر من 15 شهرا وبتعاون قطري أمريكي.



وزير الخارجية: قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لكسر حلقة العنف والعنف المضاد

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الحل الوحيد لكسر الحلقة الجهنمية من العنف والعنف المضاد هو أن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية: تشغيل معبر رفح بعد استكمال الاستعدادات من الجانب الفلسطيني قريبا

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن إمداد غزة بالمساعدات يتم بشكل جيد وعدد شاحنات المساعدات تجاوز الـ 600 شاحنة المقررة يوميا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وزير الخارجية: نعمل على حشد المجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الهدف المصري الأول هو التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

وزير الخارجية: مصر ستستمر في أداء دورها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم بجهد مصري عظيم ومكثف استمر لأكثر من 15 شهرا وبتعاون قطري أمريكي.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تم بجهد مصري عظيم ومكثف استمر لأكثر من 15 شهرا وبتعاون قطري أمريكي.