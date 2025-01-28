أحمد حمودة: ناصر ماهر أفضل من زيزو في الزمالك

قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق إن إمام عاشور يظهر في المباريات السهلة مع الأهلي مؤكداً في ذات الوقت أن ناصر ماهر أفضل من زيزو في صناعة الفارق مع الزمالك.

أضاف حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك أصبح مسلسل بايخ".

تابع حمودة:"زيزو لاعب جيد لكنه لا يصنع الفارق مع الزمالك في كل المباريات.

وإمام عاشور يظهر في المباريات السهلة فقط وناصر ماهر أفضل من زيزو في صناعة الفارق مع القلعة البيضاء".

وواصل:"بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي أمام الأهلي في الدوري المصري وعانى من الأخطاء التحكيمية".