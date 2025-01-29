بعد انسحاب الاحتلال.. الأمم المتحدة: أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، مساء الثلاثاء إن أكثر من 376 ألف فلسطيني نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي عادوا إلى شمال قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "أوتشا" في تحديث إنساني أن "أكثر من 376 ألف شخص عادوا إلى مواطنهم الأصلية في شمال غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الطريقين الرئيسيين على طول ممر نتساريم" الذي يؤدي إلى الشمال.

وفي سياق متصل، حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، من أن عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيواجه تعطلًا كبيرًا بسبب الحظر الإسرائيلي الأخير على أنشطتها.

وقال لازاريني إن "القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقديم الدعم الحيوي للملايين من الفلسطينيين في مناطق مختلفة، خاصة في قطاع غزة".