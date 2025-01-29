احذر السفر على طريق «تنيدة-منفلوط».. جار استكمال الخدمات

حذرت محافظة الوادي الجديد، من السفر على طريق "تنيدة- منفلوط" لحين انتهاء كافة الخدمات اللازمة.

جاء ذلك وفق بيان أصدرته المحافظة اليوم ،اعربت فيه عن خالص تعازيها لضحايا الحوادث المرورية التي وقعت بطريق تنيدة/ منفلوط، راجيةً لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.



وأكدت المحافظة أنه حتى الآن لم يتم استلام الطريق وتشغيله رسميًا، وقد تم الإعلان مسبقًا- أكثر من مرة- عن إغلاق الطريق أمام حركة المرور لحين انتهاء كافّة الأعمال وتوفير الخدمات اللازمة، بالإضافة لتعليق لافتات على الطريق تفيد هذا المعنى؛ حرصًا على أرواح وسلامة المواطنين من مستخدمي الطريق.



وذكرت المحافظة أن أعمال محور تنيدة/ منفلوط تمتد بطول ٣٠٠ كم، تم تنفيذها على ثلاث مراحل بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩% لأعمال الإنشاءات. كما تم تنفيذ ٦٠% من وضع علامات الأمن والسلامة والعلامات الإرشادية والمرورية وجاري استكمال الأعمال، بالإضافة للعمل حاليًا على إنهاء نقاط الإسعاف والتفتيش بواقع (٢ نقطة إسعاف- ٢ نقطة تفتيش أمنية- ٢ نقطة صيانة)، وتم التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنشاء ٩ أبراج اتصالات على الطريق كمرحلة أولى؛ لتغطية الطريق بالشبكة، وجاري التعاقد حاليًا مع الشركة المنفذة لبدء الأعمال.

وطالبت المحافظة، المواطنين بالتحلي بالمسؤولية صونًا للأرواح، وعدم استخدام الطريق لحين افتتاحه رسميًا والانتهاء من كافّة الخدمات عليه، كما تؤكد المحافظة حرصها الكامل على أمن وسلامة المواطنين، وأنّها لا تألوا جهدًا في بذل كافّة الجهود لتقديم خدمات أفضل لأبناءها.