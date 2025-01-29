أبرز تصريحات جوري بكر: انفصالي حسد وزميلات واقفين ضدي

حلت الفنانة جوري بكر ضيفة علي برنامج «blinxnow»، والذي كشفت فيه عن العديد من الأسرار حول حياتها الفنية.

وقالت جوري بكر: أنا أؤمن بالحسد، وانفصالي كان حسد، وفي أعمال كنت هشارك فيها، بعد ما بعلن الدنيا بتبوظ ومش بتكمل، والحسد موجود في القرآن، وكمان في ناس بتغير مني وهما السبب إني بكون محطوطة على الرف .

وأستكملت جوري بكر حديثها : في زميلات من سني وجيلي هما اللي واقفين ضدي، وأنا عارفاهم ولكن مش هقول اسم حد، وعارفة مين الناس اللي شالت اسمي من ترشيحات كتير

أعلنت الفنانة جوري بكر عن انضمامها إلى فريق عمل مسلسل "سيد الناس" في موسم رمضان 2025، والذي يقوم ببطولته النجم عمرو سعد.

ونشرت جوري صورة عبر حسابها مع عمرو سعد وكتبت:" سيد الناس 2025.

مسلسل سيد الناس من بطولة الفنان عمرو سعد وإلهام شاهين وأحمد زاهر وسلوي عثمان وريم مصطفي ومنة فضالي وبشري ونشوي مصطفي وادوارد .