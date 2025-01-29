إبراهيم عيسى: آن للجميع أن يلزم حدود نفسه وينحني للموقف المصري احتراما

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن المساعدات الانسانية التي كانت تقدمها مصر للشعب الفلسطيني في غزة كانت تسرقها حركة حماس وتبيعها للشعب الفلسطيني، مضيفا: "وبعدين يظهر الحمساوية في فيديوهات يسخروا من المساعدات وآن للجميع أن يلزم حدود نفسه".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه يحب أن يشير الجميع إلى مصر بالشكر وينحني للموقف المصري احتراما وبطلب من الدولة المصرية تتوقف عن التواضع فيما يخص القضية الفلسطينية ودورها في التواصل ومصر العمود الفقري، مؤكدا أن القصة كلها مصر ومصر لا تستخدم دبلوماسية دفتر الشيكات.

واستطرد: "لما تسمع انتقاد لمصر ودورها من غوغاء وحماس لا يجب أن تسكت ولا تعفوا وهما بيطمعوا فينا جامد والاخوان بيقعدوا يحفروا ويثقبوا في الجدار نتيجة أن مصر تعتقد في نفسها عزة ورفعة على الرد ولا يمكن ان نفرط في كرامتنا وكبرياءنا واحنا ننقذ القضية الفلسطينية من التهجير ولا نسمع كلمة شكر".