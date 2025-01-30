برشلونة يتعادل مع أتالانتا 2-2 بدوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة وأتالانتا، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في ختام مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثنائية برشلونة عن طريق لامين يامال ورونالد أراوخو في الدقيقتين 47، 73.

فيما جاءت ثنائية أتالانتا عن طريق إيديريسون وماريو باساليتش في الدقيقتين 67، 79.

تشكيل برشلونة أمام أتالانتا بدوري الأبطال :

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - جارسيا - بالدي,

خط الوسط: دي يونج - بيدري - جافي.

خط الهجوم: لامين يامال - ليفاندوفسكي – رافينيا

يُذكر أن فريق برشلونة قد تأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعد احتلال وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق أتالانتا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة ليبلغ ملحق دور الـ16.