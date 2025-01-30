شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في سماء أمريكا

عرضت قناة “العربية” مقطع فيديو للحظة اصطدام طائرتين في سماء أمريكا.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”, خبرا عاجلا يفيد بأن مسئولا من طواقم الإنقاذ في واشنطن، قال: “تمكنا بسرعة من تحديد مكان إحدى الطائرتين المحطمتين، وسنواصل العمل طوال الليل”.

صورة من الحادثة

وكشفت قناة CNN عن مصدر أمني أمريكي أن عمليات البحث عن ناجين من حادثة الطائرة المدنية أصبحت أكثر صعوبة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” بثا مباشرا لـ مؤتمر صحفي بمطار رونالد ريجان عقب حادث تصادم مروحية وطائرة مدنية، وأن شركة “أميركان إيرلاينز” تؤكد وجود 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة.



