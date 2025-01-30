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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في سماء أمريكا

اصطدام طائرتين في سماء أمريكا
اصطدام طائرتين في سماء أمريكا
البهى عمرو
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عرضت قناة “العربية” مقطع فيديو للحظة اصطدام طائرتين في سماء أمريكا.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”, خبرا عاجلا يفيد بأن مسئولا من طواقم الإنقاذ في واشنطن، قال: “تمكنا بسرعة من تحديد مكان إحدى الطائرتين المحطمتين، وسنواصل العمل طوال الليل”.

صورة من الحادثة

وكشفت قناة CNN عن مصدر أمني أمريكي أن عمليات البحث عن ناجين من حادثة الطائرة المدنية أصبحت أكثر صعوبة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” بثا مباشرا لـ مؤتمر صحفي بمطار رونالد ريجان عقب حادث تصادم مروحية وطائرة مدنية، وأن شركة “أميركان إيرلاينز” تؤكد وجود 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة.


 

أميركا القاهرة الإخبارية اصطدام طائرتين أمني أمريكي

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