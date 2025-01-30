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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حسام موافي يحذر من مرض منتشر بين طلاب المدارس

طلاب المدارس
طلاب المدارس
ريهام قدري
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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مشكلة هضمية شائعة بين طلاب المدارس، وهي "الإمساك الاعتيادي". 

وأوضح أن هذا النوع من الإمساك يحدث نتيجة تجاهل الشعور بالرغبة في التبرز، مما يؤدي إلى امتصاص الماء من البراز وزيادة صلابته، وبالتالي صعوبة التخلص منه.

 وأشار إلى أن عدم التبرز لمدة تزيد عن 48 ساعة يُعتبر دليلًا على المعاناة من الإمساك.

لتجنب هذه المشكلة، نصح الدكتور موافي بضرورة الاستجابة الفورية للشعور بالتبرز وعدم تأجيله، وتحديد وقت ثابت يوميًا للتبرز، سواء في الصباح أو المساء. 

كما أكد أن تجاهل هذا الشعور قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة صعوبة التخلص من البراز.

طلاب المدارس حسام موافي الإمساك

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