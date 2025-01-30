حسام موافي يحذر من مرض منتشر بين طلاب المدارس

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مشكلة هضمية شائعة بين طلاب المدارس، وهي "الإمساك الاعتيادي".

وأوضح أن هذا النوع من الإمساك يحدث نتيجة تجاهل الشعور بالرغبة في التبرز، مما يؤدي إلى امتصاص الماء من البراز وزيادة صلابته، وبالتالي صعوبة التخلص منه.

وأشار إلى أن عدم التبرز لمدة تزيد عن 48 ساعة يُعتبر دليلًا على المعاناة من الإمساك.

لتجنب هذه المشكلة، نصح الدكتور موافي بضرورة الاستجابة الفورية للشعور بالتبرز وعدم تأجيله، وتحديد وقت ثابت يوميًا للتبرز، سواء في الصباح أو المساء.

كما أكد أن تجاهل هذا الشعور قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة صعوبة التخلص من البراز.