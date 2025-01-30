التحالف الوطنى يساهم فى دعم الطلاب غير القادرين بجامعة بنها

تبرع التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية، بمبلغ 120 ألف جنيه لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة بنها لدعم الطلاب غير القادرين وسداد المصروفات الدراسية الخاصة بهم.



من جانبها أعلنت الجامعة اعفاء الطلاب الذين فقدوا أولياء أمورهم خلال سنوات دراستهم، من المصروفات بالكامل طوال مدة الدراسة، سواء كانت 4 أو 5 سنوات.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة تسعى لإعلاء قيمة التكافل والتضامن وتخفيف العبء المادي عن كاهل أسر الطلاب الأولى بالرعاية، ودعم الطلاب في مسيرتهم التعليمية، خاصة من فقدوا أولياء أمورهم، في إطار تعزيز شعورهم بالتقدير والدعم مما يسهم في تحفيزهم للسعي نحو تحقيق أهدافهم.



فيما ووجّه أحمد شعلان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي بالقليوبية، الشكر إلى الجامعة، مشيرًا إلى أن دعم التحالف لجهود صندوق التكافل الاجتماعي، يأتي في إطار جهود التحالف لدعم الطلاب في مختلف الجامعات، بجانب الأنشطة الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي داخل الجامعات والمستشفيات، لرعاية الطلاب المرضى من أبناء الإقليم ورفع العبء عن كاهلهم.