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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه الغربية تستقبل نائب رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب والصرف

مدير فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية
مدير فرع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي
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استقبل  الدكتور حمــــــدى محمـــد شــــطا  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية  اللواء مهندس عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمبنى الشركة بالمركزية وذلك لمتابعة المشاريع القومية التى تقوم بها الشركة واستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطور الأعمال التى تحققت فى كافة قطاعات الشركة وميكنة الخدمات وعرض ما تم إنجازه فى عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣م .

بدأت الزيارة باستعراض الشرح التقديمى حيث قام الدكتور  حمــــــدى محمـــد شــــطا  رئيس الشركة بعرض ماتم من إنجازات فى كافة القطاعات المختلفة بحضور رؤساء القطاعات.

كما تفقد مبنى الشركة بدءاً من قطاع المعامل والجودة ، وغرفة الإسكادا المطورة، وغرفة طوارئ الخط الساخن 125، وغرفة الخوادم الرئيسية بالشركة التى تضم أحدث النظم والتقنيات فى مجال الحماية الإلكترونية للبيانات، والتى تخدم أنظمة (مراقبة الإيرادات وتحصيلها (إصدار الفواتير) _ الدفع الإلكتروني _ الحضور والانصراف _ الخط الساخن)وغيرها من الأنظمة الإلكترونية .

كما تم عمل جولة ميدانية على فرع مركز ومدينة طنطا، حيث تفقد مركز خدمة عملاء طنطا للوقوف على مدى جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا تفقد المحطة المرشحة الملاحية بطنطا ومحطة معالجة الصرف الصحى ببرما مركز طنطا ومعامل هذه المحطات بالإضافة إلى مبنى الورش المركزية والتعرف على ماتم به من تطوير وما يقدمة من خدمات .

وأكد شطا أن الشركة تسعى بالعمل نحو ضمان جودة وسلامة المياه المنتجة والتأكد من مطابقتها للمعايير المصرية، لافتا أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير مياه صحية ونقية لكل القرى والنجوع، حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، مشيدًا بالأجهزة المتقدمة والدقيقة التي توجد بالمعمل وفقًا لأحدث المواصفات القياسية .

وقام اللواء مهندس  عاصم شكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتقديم الشكر للجهد المبذول فى المشاريع والتقدم الملحوظ فى كافة قطاعات الشركة وحرص الشركة على تطوير كافة أنظمة العمل داخل القطاعات المختلفة لتتواكب مع التحول الرقمى والتكنولوجى الذى تتجه إليه الدولة المصرية والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وفاعلية .

محافظ الغربية الغربية مشروعات جارية تنموية مياة الشرب والصرف الصحى مدير الشركة

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