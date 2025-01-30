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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عشان تعرف تشتري بأرخص الأسعار..ننشر أماكن معارض أهلاً رمضان

معارض اهلاً رمضان
معارض اهلاً رمضان
أحمد عفيفي
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث يزداد البحث من قبل المواطنين على أماكن معارض أهلا رمضان 2025، ومن خلال السطور التالية نرصد لكم  أماكن معارض أهلا رمضان 2025 بجمهورية مصر العربية.

معارض أهلا رمضان 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض أهلا رمضان 2025،مع بداية شهر فبراير المقبل، بمختلف المحافظات، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وتخفيضات كبيرة وبجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية.

حيث قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، إن نسب التخفيضات على الأسعار تصل لـ30%.

أشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد يتم تدشينها في 27 محافظة، من خلال التنسيق مع وزارة التموين والمحافظات.

أماكن معارض أهلا رمضان بالقاهرة

المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

دار السلام: 66 شارع الفيوم.

حلوان: شارع سلاح المهندسين، والمعصرة.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالإسكندرية

ساحة كارفور.

أرض المعارض بالأزاريطة.

العطارين.

الجمرك.

المنشية.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالجيزة

مول العرب.

شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

شارع المطار بإمبابة.

معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

أماكن معارض أهلًا رمضان بالقليوبية

بنها: أمام الموقف الجديد.

ميدان المؤسسة.

حي شرق شبرا الخيمة: شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

القناطر الخيرية: أمام مدرسة الصنايع.

الخانكة: بجوار مساكن الدواجن.

شبين القناطر: أمام مجلس المدينة.

قليوب.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالبحيرة

أرض المعارض بدمنهور
ديرب نجم.

القنايات.

أبوحماد.

الحسينية.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالإسماعيلية

المنتزه.

أمام مديرية التربية والتعليم.

شباب الشيخ زايد.

داخل سوبر ماركت بالشيخ زايد.

أماكن معارض أهلاً رمضان بالبحر الأحمر

شارع طريق النصر.

شوادر بالزهار والسقالة.

ميدان عبدالمنعم رياض.

سيارات متنقلة في السقالة وأول طريق المطار.

أماكن معارض أهلاً رمضان بأسوان

مدينة أسوان.
دراو.

كوم أمبو.

النوبة.

إدفو.

أماكن معارض أهلاً رمضان بشمال سيناء

ميدان المالح بالعريش.

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