النفط يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يونيو

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تقييم الأسواق لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، التي تنتهي يوم الجمعة، 38 سنتا إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش. وبلغ عقد أبريل الأكثر نشاطا 76.23 دولار للبرميل، بارتفاع 34 سنتا.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا إلى 73.22 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، من المتوقع تراجع برنت بنسبة 1.6 بالمئة بينما سينخفض الخام الأمريكي بنسبة اثنين بالمئة.

ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع برنت بنسبة 3.6 بالمئة خلال يناير، في أفضل أداء شهري منذ يونيو، كما يتوقع أن يقفز الخام الأمريكي بنسبة اثنين بالمئة.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25 بالمئة اعتبارا من يوم السبت إذا لم يوقف البلدان شحنات الفنتانيل عبر الحدود الأمريكية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم ستشمل النفط الخام. وقال ترامب أمس إنه سيقرر قريبا ما إذا كان سيستبعد واردات النفط الكندية والمكسيكية من الرسوم.