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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 828 حصانا.. لوسيد تكشف النقاب عن أحدث سياراتها الكهربائية

 لوسيد جرافيتي
 لوسيد جرافيتي
صبري طلبه
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كشفت العلامة الأمريكية لوسيد تفاصيل جديدة لسياراتها الرياضية جرافيتي، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات من الطراز الفاخر، ويأتي ذلك بعد الكشف عن أسعار تلك النسخة الشهر الماضي.

القدرات الفنية وتجهيزات سيارة لوسيد جرافيتي

تعتمد السيارة لوسيد جرافيتي على منظومة فنية تتضمن محركين كهربائيين، قادرين على إنتاج قوة إجمالية تبلغ 828 حصانا، والقدرة على السحب لتصل إلى 2722 كيلوجراما، وبطارية 123 كيلووات/ساعة المطورة من باناسونيك.

 لوسيد جرافيتي

يقدر مدى السير للنسخة لوسيد جرافيتي بحوالي 724 كيلومترا للشحنة الواحدة، مع إمكانيات فنية عالية الأداء من ناحية التسارع، يرجع ذلك إلى القدرات المستخدمة لمحرك السيارة.

 لوسيد جرافيتي

تصميم رياضي وتجهيزات سيارة لوسيد جرافيتي

تأتي السيارة لوسيد جرافيتي بمصابيح أمامية تتسم بالشراسة، مع شرائط ضوئية بمظهر عصري، بينما ترتكز على جنوط مروحية تنسجم بين اللون الفضي والأسود، مع مقابض مخفية للأبواب، وزجاج بانوراما مميز.

 لوسيد جرافيتي

وتضم السيارة لوسيد جرافيتي مقاعد كهربائية مع مقصورة تتسم بالرحابة تتسع إلى 7 مقاعد، وشاشة عريضة لعرض البيانات بالاضافة إلى شاشة اخرى لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي.

 لوسيد جرافيتي

أسعار سيارة لوسيد الفاخرة والنسخة تورينج

ستقدم السيارة لوسيد تورينج مع نهاية العام الجاري 2025 بسعر يبلغ 79.900 دولار أمريكي وتعد النسخة الأرخص سعرًا من هذه السيارة، بينما تبدأ أسعار لوسيد جرافيتي من 94 ألف دولار أمريكي وذلك للفئة عالية التجهيزات.

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