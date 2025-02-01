الشعب الجمهوري: احتشاد المصريين أمام معبر رفح يعبر عن رفض تهجير الفلسطينيين

أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن تواجد واحتشاد آلاف المصريين أمام معبر رفح اليوم الجمعة، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية تعبر بقوة عن موقف الشعب المصري ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتبعث برسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ولن نتركهم وحدهم.

وأوضحت جميل ، أن الشعب المصري مؤيدا لقرارات القيادة السياسية فى مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والداعية إلى إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، مشيرة إلى أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدد استقرار المنطقة أو تهدر حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكرت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، أن جميع أطياف الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرافض لكل المخططات التى تستهدف محو حق الشعب الفلسطيني وتغيب ثوابته التى أكدت عليها جميع الدول العربية والقرارات الأممية.

واستنكرت جميل ، رسائل التهديدات المبطنة لمصر وقيادتها السياسية من أجل أن تحيد عن موقفها الثابت والداعم تجاه القضية الفلسطينية، والتلويح بصور ورسائل مفهومة عبر وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، لن يثني مصر عن جهودها ومواقفها لردع ممارسات الاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها يوميا بحق المدنيين العزل والنساء والأطفال والمرضى في غزة، ورفض التهجير من أرضهم.



وتابعت جميل: "أن نجاح جهود مصر للحفاظ للدفاع عن القضية الفلسطينية وإقرار الهدنة ووقف الانتهاكات الصهيونية الصارخة التي تهدد الأمن القومي في المنطقة أصابهم بحالة من الإحباط والفشل".

ولفتت بسمة جميل إلى أن مصر ستظل على مواقفها وجهودها ومحاولاتها لحشد الرأي العام العالمي وتحريك المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة التي باتت تهدد أمن مصر القومي والسلام والأمن الإقليمي والدولي، باعتباره التزام وطني وانطلاقا من المسؤولية التي تقع على عاتقها كشقيقة كبرى لدول المنطقة.